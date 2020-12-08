Siparişe giden kurye havalandırma boşluğuna düştü - Son Dakika

Siparişe giden kurye havalandırma boşluğuna düştü

08.12.2020 01:37
Siparişe giden kurye havalandırma boşluğuna düştü, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir inşaata yemek siparişi götüren İlker Özer (42), karanlıktan dolayı önünü göremediği için 5 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir inşaata yemek siparişi götüren İlker Özer (42), karanlıktan dolayı önünü göremediği için 5 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. İtfaiye ekiplerinin, yardımıyla çıkartılan kurye hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Bitez Mahallesi Yel Değirmeni Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşatta meydana geldi. Pizza restoranında kurye olarak çalışan İlker Özer, sipariş üzerine bir inşaata gitti. İnşaatta elektriğin olmamasından dolayı önünü görmekte güçlük çeken Özer 5 metre yüksekliğindeki havalandırma boşluğuna düştü. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu Özer düştüğü yerden, özel aparatlar yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından, Özer Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Özer'in ilk belirlemelere göre iki kolunun kırıldığını belirlendi.


Siparişe giden kurye havalandırma boşluğuna düştü
Siparişe giden kurye havalandırma boşluğuna düştü

İtfaiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siparişe giden kurye havalandırma boşluğuna düştü - Son Dakika


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