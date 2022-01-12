Üye Girişi
Siparişe giden motosikletli kuryeye otomobil çarptı - Son Dakika

Siparişe giden motosikletli kuryeye otomobil çarptı

12.01.2022 19:30

Başakşehir'de sipariş götüren motosikletli kurye, otomobilin çarpması sonucu yere düşerek yaralandı.

Başakşehir'de sipariş götüren motosikletli kurye, otomobilin çarpması sonucu yere düşerek yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, sipariş götürün motosikletliye, sokak arasında otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek sürüklenen motokurye, yaralanarak yardım bekledi. Yaralı motosikletli ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Batuhan Toprak/İHA)

Siparişe giden motosikletli kuryeye otomobil çarptı
Siparişe giden motosikletli kuryeye otomobil çarptı

YORUMLAR
500

Ziya Gökalp Mahallesi, Başakşehir, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siparişe giden motosikletli kuryeye otomobil çarptı - Son Dakika


Yusuf'un menajeri bombayı patlattı! Lille'den sonraki adresi en sonunda netleşti Yusuf'un menajeri bombayı patlattı! Lille'den sonraki adresi en sonunda netleşti         
20:00
TBMM'den Kazakistan bildirisi: Kazakistan yönetiminin reform gündemini destekliyoruz TBMM'den Kazakistan bildirisi: Kazakistan yönetiminin reform gündemini destekliyoruz         
19:51
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı         
12:14
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46

Son Dakika Haberleri
19:57 AK Partili Özkan'dan Enes Kara'nın ölümü sonrası yurt tepkilerine yanıt: Araştırırsak ucu nereye varır?
19:50 TBMM'den Kazakistan bildirisi: Kazakistan yönetiminin reform gündemini destekliyoruz
19:48 Ünlü model Valentina Boscardin Mendes, 18 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
19:43 TSK'ya yeni güç! HÜRJET için seri üretim kararı alındı
19:33 Kırıkkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisinin öğrencileri taciz ettiği iddiasına soruşturma
19:05 Tarihte böyle bir hakem katliamı hiç görülmedi! İki takım da sahadan çekildi
19:05 Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı
18:43 Meclis'te vekiller birbirinin üzerine yürüdü, oturuma ara verildi
18:17 Markete maskesiz giren grup ile kasiyer arasında tartışma çıktı
18:09 Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 20:06:30. #1.13#
SON DAKİKA: Siparişe giden motosikletli kuryeye otomobil çarptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement