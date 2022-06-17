Siparişi teslim edilmeyen müşteri dükkana "dolandırıcıdır" yazdı - Son Dakika
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Siparişi teslim edilmeyen müşteri dükkana "dolandırıcıdır" yazdı

17.06.2022 11:41
Siparişi teslim edilmeyen müşteri dükkana "dolandırıcıdır" yazdı

BÜYÜKÇEKMECE'de sipariş verdikleri duşakabinleri teslim edilmeyen ve ücret iadesi de alamadıklarını iddia eden üç müşteriden biri, dükkanın kepengine 'dolandırıcıdır' yazdı.

BÜYÜKÇEKMECE'de sipariş verdikleri duşakabinleri teslim edilmeyen ve ücret iadesi de alamadıklarını iddia eden üç müşteriden biri, dükkanın kepengine 'dolandırıcıdır' yazdı. İş yeri sahibi müşterilerden şikayetçi olurken, haklarında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Büyükçekmece'de internet reklamı üzerine farklı tarihlerde duşakabin siparişi veren Zekai Sezer ve Emre Yılmaz, iş yeri sahibi H.İ. ile irtibata geçti. Sipariş verdikleri duşakabinler için bir miktar para ödeyen Sezer ve Yılmaz, 20 gün boyunca duşakabinlerini alamayınca, H.İ. ile görüşmek istedi. Siparişlerinin ne zaman teslim edileceği konusunda kesin bir bilgi alamayan Sezer ve Yılmaz, bu kez ödedikleri paranın geri iade edilmesini istedi. Para iadesi isteklerine de olumlu karşılık alamadılar.

KEPENGİNE DOLANDIRICI YAZDI

Yılmaz ve Sezer ile aynı mağduriyeti yaşadığını belirten M.D., bir aydır H.İ.'ye ulaşamadığı gerekçesiyle dükkana geldi. İş yerinde kimseyi bulamayan adam, spreyle kepenge 'Bu dolandırıcı. Bu adama para kaptırmayın' yazdı. M.D., bir gün sonra yeniden dükkana geldiğinde, kepengin kaldırıldığını görünce, bu kez aynı yazıyı cama yazdı. Dükkanına gelmeyen H.İ.'nin bir arkadaşını göndererek yazıyı gazete kağıtlarıyla kapattığı belirtildi.

MAĞDURLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDUİş yeri kepengi ve camına yazılan yazılarla ilgili, güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise başvuran H.İ., kendisine hakaret edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. İş yeri sahibi H.İ., yazılı bir açıklama yaptı. H.İ., "M.D. isimli kişi dükkanıma yazı yazan kişi. Yazısının fotoğrafını çekip, bana gönderdi. 'Ben bunları yaptım, daha da yapacağım' dedi. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Mağduriyetim giderilmesini istiyorum. Bana sipariş verdi ve ödeme yaptı. Ben de cam siparişlerini verdim. Camcıda ürünler geç çıktı. Durumu açıkladığımda bana küfredip, tehdit etti. Yine de nezaketimi bozmadım, can korkusuyla karakola gittim. Diğer müşterim Emre Yılmaz'dan 4 bin 500 lira ön ödeme aldım. Zekai Sezer'den de aynı şekilde. Açıklamama rağmen anlayışsız davranıp, küfrettiler. Telefonlarla taciz ettiler. Dükkanın önünden gitmediler. Her gün beklediğini kendi de söylüyor. Beni dükkanıma sokmadılar. Gelemediğim için siparişleri uzadı. Ben siparişlerini verdim, para iadesi yapsaydım zarar edecektim. Ürünleri de ellerimdeydi. İş hayatımı bitirdiler. Ben malzemecilerden ürün alamıyorum, kimse yüzüme bakmıyor." dedi.

"SUÇLUYMUŞUZ GİBİ KARAKOLA GİDİYORUZ"Müşteri Zekai Sezer, "Sipariş verdiğimiz teşhir ürünüydü. Bize 4-5 gün sonra takacağını söyledi. Söylediği tarihte kendisini aradım. Bahaneler sıraları, günlerce oyaladı. Söylediği tarihin üzerinden 24-25 gün geçti. Hala dönmüş değil. Aradığım zaman telefonlarına bakmıyor, engellemiş. Yapmıyorsan, paramızı öde diyorum. Şu anda 'Dolandırıcısın' diyorum. Bunu direkt söyledim. Bunları söylediğimiz için bizden şikayetçi olmuş. Polis merkezine dün gidip ifade verdik. İnsanları hala dolandırıyor. İki gün önce dükkanının camına başka bir mağdur yine yazı yazdı. Biz paramızı istiyoruz. Hem ürünü vermiyor, hem de beni aradınız diye şikayetçi oluyor. Suçluymuşuz gibi karakola gidiyoruz" diye konuştu.

"DÜKKANIN ÖNÜNDE NÖBET TUTMAYA BAŞLADIM"Mağdur olduğunu söyleyen diğer müşteri Emre Yılmaz ise, "İnternetten farklı bir firmanın adını kullandığı reklam üzerinden iletişime geçtim. Bana kendini Mehmet Erkan İlbeyli olarak tanıttı. Dükkanına gittim, gösterdiği ürünleri beğendim. Bunun karşılığında 3 bin lira bir ödeme yaptım. Duşakabini 15 gün sonra takacağını söyledi. Beş gün sonra telefon açıp ekstra bir ödeme daha istedi. Aynı hesap numarasına 1500 lira gönderdim. Beni 15-20 gün kadar oyaladı. Mahkemeye düştüm, desenciden çıkmadı, diyerek uzattı. 20 gün daha bekledik. Artık dükkanın önünde nöbet tutmaya başladım. Dükkan da açılıp kapanmıyor. Dükkanın kepengine 'Bu adam dolandırıcıdır' diye başka bir mağdur yazı yazmış. Sonra bana telefon açtı, 'Bana yapılanı görüyor musun?' dedi. Ben de yapanın ellerine sağlık dedim. Ben de ifşa edeceğimi söyledim" diye konuştu.

"MAĞDURLARA UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARIYOR"H.İ.'nin şikayetiyle mahkeme süreci başladığını söyleyen Yılmaz "Arkadaş bizi şikayet etmiş, arsız hırsız, ev sahibi evden kovarmış. Gittik ifademizi verdik. Şunu anlamıyorum, bir kişi, 3 kişiyi dolandırıyor. Dolandırdıktan sonra devlet mağdurlara uzaklaştırma kararı çıkarıyor. Biz paramızı isteyemiyoruz, duşkabini alamıyoruz.  Dolandırıcı kollanıyor, mağdur burada böyle bekliyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Cep Telefonu, Emre Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siparişi teslim edilmeyen müşteri dükkana 'dolandırıcıdır' yazdı - Son Dakika

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