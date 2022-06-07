Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası temizlik çalışması gerçekleşti - Son Dakika
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Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası temizlik çalışması gerçekleşti

07.06.2022 22:38

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası temizlik çalışması gerçekleşti Otomobillerin sürüklendiği, motokuryenin ölümden döndüğü sel felaketine ilişkin mahalleli yetkililerden çözüm bekliyor Ankara'da etkili olan sağanak yağışı sonrası çok sayıda otomobil ve çöp konteyneri sele...

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası temizlik çalışması gerçekleşti

Otomobillerin sürüklendiği, motokuryenin ölümden döndüğü sel felaketine ilişkin mahalleli yetkililerden çözüm bekliyor

ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak yağışı sonrası çok sayıda otomobil ve çöp konteyneri sele kapılarak sürüklendi. Sağanak yağış sonra ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahallede temizlik çalışması gerçekleştirirken vatandaşlar ise Çankaya Belediyesine tepki gösterdi.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel oluştu. Oluşan sel sonrasında çöp konteyneri daha sonra ise park halindeki araçlar da sele dayanamayıp sürüklendi. O esnada ise bir motokurye apartmana sipariş bırakmaya gitti. Döndüğünde motokurye ise motosikletinin sele kapılarak sürüklendiğini gördü. Olayda can kaybı meydana gelmezken maddi hasar oluştu. Yaşanan sel sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesine ekipleri temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Mahalleli ise Çankaya Belediyesinin halen bir çözüm bulmamasından şikayet etti. Mahalle sakinin bir vatandaş ise yaşanan sel felaketine ilişkin,

"Sel suları ile beraber toprak inmekte ve çektiğimiz görüntülerde şu var burada bayağı bayağı sel felaketi yaşanmış durumda. Neredeyse burada sanki bir akarsu taşmış. Sokakta bir problem var ne yazık ki burada senelerdir yerel yönetim bu durumları çözemediler Bugün bir vatandaş ölebilirdi. Aracın içerisinde bir de kurye vardı o da ölebilirdi. Yetkililerden Bu sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası temizlik çalışması gerçekleşti
Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası temizlik çalışması gerçekleşti
Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası temizlik çalışması gerçekleşti
Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası temizlik çalışması gerçekleşti
Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası temizlik çalışması gerçekleşti
Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası temizlik çalışması gerçekleşti
Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası temizlik çalışması gerçekleşti
Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası temizlik çalışması gerçekleşti
Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası temizlik çalışması gerçekleşti

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Gökkuşağı Mahallesi'nde, sağanak yağış sonrası temizlik çalışmaları yapıldı Gökkuşağı Mahallesi'nde, sağanak yağış sonrası temizlik çalışmaları yapıldı Etkili sağanağın ardında cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor Etkili sağanağın ardında cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası temizlik çalışması gerçekleşti - Son Dakika

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