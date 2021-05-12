SİPARİŞLERİ 1 YILDIR BALKONDAN SARKITILAN SEPETE DOLDURUYOR - Son Dakika

SİPARİŞLERİ 1 YILDIR BALKONDAN SARKITILAN SEPETE DOLDURUYOR

12.05.2021 09:45

Geçmişte balkondan sepet sarkıtıp, seslenerek bakkaldan alacaklarını istemek, tam kapanma sürecinde dışarı çıkmak istemeyenlerin alışveriş yöntemi oldu.

Geçmişte balkondan sepet sarkıtıp, seslenerek bakkaldan alacaklarını istemek, tam kapanma sürecinde dışarı çıkmak istemeyenlerin alışveriş yöntemi oldu. Sepet sarkıtmanın yanı sıra, hijyen açısından para ile temas edilmemesi gibi zorunluluklardan veresiye defteri kullanımının yaygınlaşması, unutulmaya yüz tutan eski alışkanlıkları yeniden canlandırdı.

Pandemi sürecinde değişen alışkanlıklarla teknoloji kullanımının yaygınlaşması, elektronik alışverişi artırmanın yanı sıra, mahalle aralarındaki küçük bakkallarda da unutulmaya yüz tutan bazı değerleri yeniden hatırlattı. Türkiye'de 1990'lı yılların unutulmayan alışkanlıkları arasında yer alan balkondan sepet sarkıtarak, evin ihtiyaçlarını satın alma yöntemi, günümüzde yeniden kullanılmaya başlandı.

Koronavirüse karşı tedbir için evden çıkmayanlar, balkondan sepet sarkıtıp, eski günlerdeki gibi 'Bakkal' diye seslenerek sokaklarındaki marketten alışveriş yapmaya başladı. Geçmişte sıkça kullanılan balkondan sepet sarkıtarak alışveriş yapma yönteminin yanı sıra, salgına karşı tedbir için para ile temas etmek istemeyenler nedeniyle veresiye defteri kullanımı da yeniden başladı.

PANDEMİNİN BAŞINDAN BERİ UYGULUYOR

Antalya'nın Soğuksu Mahallesi'nde market sahibi Ali Tezcan, 21 yıldır işlettiği dükkanında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile evden çıkmamayı tercih eden müşterilerinin alışverişine, 1 yıldır balkondan sepet sarkıtma yöntemiyle yardımcı oluyor. Balkondan 'Bakkal' ya da 'Bakkal Amca' diye seslenen müşterilerinin siparişlerini dinleyen Tezcan, daha sonra sarkıtılan sepete ürünleri yerleştiriyor. Zaman zaman müşterilerinin telefonla arayıp isteklerini belirttiği Tezcan, siparişleri evlerine ya da balkondan sarkıttıkları sepete bırakıyor. Koronavirüs bulaşmasını engelleme amacıyla para ile temas etmekten kaçınan müşterilerinin talebi doğrultusunda veresiye defteri kullanımını sıklaştıran Tezcan, bazı müşterilerinin alışveriş ücretini sonra ödeme isteği için not alıyor.

'ÇOĞU MÜŞTERİM SEPET SARKITIYOR'

Geçen yıl mart ayında pandeminin başlamasıyla birlikte marketinde koronavirüse karşı tedbirler alan Tezcan, uzun yıllar komşusu olan müşterilerine yardımcı olmayı hedeflediğini söyledi. Aynı sokakta 21 yıldır esnaflık yaptığı için mahalle sakinleriyle aile gibi olduklarından bahseden Tezcan, "Pandemi döneminde evlere servis sistemi başlattım. Bazıları telefonla arayıp istediğini söylüyor. Yakın müşterilerim seslenerek çağırıp, isteklerini belirtiyor. Müşterilerimizin siparişlerini evine, balkondan sarkıttığı sepete teslim ediyoruz. Tam kapanmadan dolayı sepet sarkıtarak alışveriş yapanlarda artış oldu. Çoğu müşterim sepet sarkıtıyor. Ben de sepete siparişlerini veriyorum. Onların ihtiyaçlarını kendi ihtiyacım gibi karşılamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Ali Tezcan, pandemi döneminde internetten alışverişin artmasının yanı sıra eskiden olduğu gibi 'bakkal' diye çağırıp, sepet sarkıtarak isteklerini söyleyenlerin artmasının, unutulan komşuluk ilişkilerini yeniden hatırlattığı için memnun olduğunu söyledi.

Bakkal Tezcan'ı telefonla arayıp sipariş verdikten sonra isteklerini pencereden sarkıttığı sepetle evine çeken Tacettin Kara, "Eski günlere geri döndük. Eskiden sepetle bakkaldan isterdik. Pandemi döneminde dışarı da çıkamıyoruz. Sağolsun bakkalımızı arayıp ya da seslenip isteklerimizi söylüyoruz. O da isteklerimizi sepete bırakıyor" diye konuştu. Bakkalın karşısında oturan Fatma Kırkıcı balkondan seslenerek çağırdığı Tezcan'dan siparişlerini aldıktan sonra, "Tam kapanmada dışarı çıkamadığımız için mahalle bakkalımız siparişlerimi getirerek bize yardımcı oluyor" dedi.

SİPARİŞLERİ 1 YILDIR BALKONDAN SARKITILAN SEPETE DOLDURUYOR
SİPARİŞLERİ 1 YILDIR BALKONDAN SARKITILAN SEPETE DOLDURUYOR
SİPARİŞLERİ 1 YILDIR BALKONDAN SARKITILAN SEPETE DOLDURUYOR
SİPARİŞLERİ 1 YILDIR BALKONDAN SARKITILAN SEPETE DOLDURUYOR

Koronavirüs, Ali Tezcan, Türkiye, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİPARİŞLERİ 1 YILDIR BALKONDAN SARKITILAN SEPETE DOLDURUYOR - Son Dakika


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