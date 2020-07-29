Siparişleri yetiştirmek için gece yarısına kadar çalışıyorlar - Son Dakika

Karabük'te Kurban Bayramı'na iki gün kala bıçak bileyicileri gece yarısına kadar siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.

Karabük'te Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyicilerinde hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşların bıçaklarını bayrama hazırlayan ustalar, bir taraftan da satış yapıyor. Vatandaşların bayram öncesinde uğrak yeri haline gelen yerlerden biri olan Bıçakçı Ali Usta, yaklaşık bir haftadır, vatandaşların kurban kesimi için kullanacaklarını bıçakları yetiştirmek için eşi ile birlikte gece yarılarına kadar çalışıyor.

Babasından öğrendiği mesleği 38 yıldır sürdüren bıçak ustası Ali Açıkgöz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir haftadır gece 24.00'a kadar çalışıyoruz. Her türlü kesici alet yapıyoruz. 1982'den beri baba mesleğimiz bu. Kurbana bir hafta kala aşırı yoğunlaşıyoruz. Halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. 15-20 gün önceden gelinde daha ferah olur aslında. Bizim işimiz de rahatlamış olur. Gece 24.00'lara kadar yoğun tempoda çalışıyoruz eşimle. İki kişi malum zor yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Açıkgöz, günlük ortalama 200 bıçak bilediklerini söyledi.

Vatandaşlara bıçak konusunda da uyarılarda bulunan Açıkgöz, "Halkımız, ucuz olduğu için Çin malı bıçaklar kullanıyor. Bilinçli olanlar kaliteli bıçaklar alıyorlar. İthal bıçak kullanmasınlar, bilerken bile zorlanıyoruz. Kendi bıçaklarımız varken ithal bıçakları kullanmayalım" ifadelerini kullandı.

Korona virüse karşı da tedbirlerini aldıklarını dile getiren Açıkgöz, "Dükkana girerken müşterilerimizi tek tek alıyoruz. Maskesiz kabul etmiyoruz. Her müşteri geldiğinde dezenfektan yapıyoruz. Eşim onunla görevli. İnşallah en kısa sürede kurtuluruz bu virüsten" dedi. - KARABÜK