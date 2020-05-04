Sıpaya köpekleri saldırttığı iddia edilen zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Başkentte, sıpaya köpekleri saldırttığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sıpanın sahibinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Haymana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, bir eşek ile sıpasının çoban köpeklerinin saldırısına uğradığı görüntülerle ilgili köpekleri kışkırttığı iddia edilen B.K'nin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Sıpanın sahibinin de tespit edilerek beyanının alındığı bildirilen açıklamada, sıpanın sahibinin, "olay sırasında bölgede olduğunu, olayın ani geliştiğini, şüphelinin köpeklerini sıpası üzerine kışkırtmadığını, bu nedenle şüpheliden şikayetçi olmadığını beyan ettiği" ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut kanuni düzenlemeler ışığında sahipli hayvana zarar verilmesi eylemi nedeniyle soruşturma başlatılmış olup söz konusu suçun takibi şikayete bağlı olduğundan müştekinin şikayetçi olmaması nedeniyle savcılık ifadesi alındıktan sonra şüpheli, tutuklamaya sevk edilmeden serbest bırakılmıştır. Olayla ilgili sosyal medyada yer alan iddialar asılsız olup soruşturma devam etmektedir."