Son Dakika Haberleri: Siper ettiği beton direk hayatını kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Siper ettiği beton direk hayatını kurtardı

11 dakika önce

Brezilya'da silahlı bir kişinin saldırısına uğrayan adam, arkasına sığındığı beton elektrik direği sayesinde hayatta kaldı.

Siper ettiği beton direk hayatını kurtardı, System.String[]

Brezilya'da silahlı bir kişinin saldırısına uğrayan adam, arkasına sığındığı beton elektrik direği sayesinde hayatta kaldı.

Saldırının meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, motosikletli iki kişinin, yanlarında çocuk bulunan 2 kadın ve bir adamın önünde durduğu görlüyor. Görüntülerde, motosikletin arkasındaki adam silahını çekiyor ve kadınlarla konuşmakta olan adama doğru ateş ediyor. Peş peşe açılan ateşe karşı adam ise beton elektrik direğinin arkasına geçerek kendisini korumaya çalışırken, bir yandan da silahInı çıkarmaya çalışıyor. Saldırgan ise direğin diğer tarafına geçerek ateş etmeye devam ediyor, ancak mermiler beton direk ve duvara isabet ediyor. Ateş ettiği adamın elindeki silahı fark eden saldırgan, geldiği motosiklete binerek uzaklaşıyor.

Yerel medya, polisin, saldırganı ve beraber geldiği kişiyi aradığını duyurdu.

Brezilya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dayı yeğenin vurulduktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı
Felsefe öğretmeninin havuz keyfi, ameliyat masasında bitti Soyunma kabininde genç kızın videolarını çeken sanıktan pes dedirten savunma! Galatasaray, Dragana Stankovic'i transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 17:31:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siper ettiği beton direk hayatını kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]