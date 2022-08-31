"Siperden Sahneye Müzik" konseri Milli Savunma Üniversitesi'nde gerçekleşti

6 Türk ülkenin müzik ekibi "Siperden Sahneye Müzik" konserinde bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bizler bir aileyiz, 2500 yıllık Büyük Türk Hakanlığı'nın devamıyız"

İSTANBUL - Büyük Taarruzun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Siperden Sahneye Müzik" konseri Milli Savunma Üniversitesi'nde gerçekleşti. Konsere katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizler bir aileyiz, 2500 yıllık Büyük Türk Hakanlığı'nın devamıyız. Bir ve beraber olduğumuz takdirde çok önemli işler yapacağımızı değerlendiriyorum" dedi.

Büyük Taarruzun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan KKTC ve Özbekistan müzik ekipleri ile TSK Armoni Mızıkası Moral ekibi tarafından Milli Savunma Üniversitesi'nde "Siperden Sahneye Müzik" isimli konser gerçekleştirildi. Konsere Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar ile birlikte Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Özbekistan Savunma Bakanı Yardımcısı Albay Xamdan Alikulovich Karshiev, Kırgızistan Savunma Bakanı Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev de katıldı. 6 ülkeden 64 kişinin sahnede olduğu konserde, farklı ülkelere ait 31 şarkı seslendirildi. Konserin son eseri olan "Bu Bayrak" parçası ise tüm ülkelerin müzik ekipleri tarafından okundu. O dakikalarda izleyiciler de parçaya alkışlarla eşlik etti.

"Bizler bir aileyiz, 2500 yıllık Büyük Türk Hakanlığı'nın devamıyız"

Konserin ardından teşekkür konuşması yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Burada, dost olduğumuzu, kardeş olduğumuzu, beraber olduğumuzu, aile olduğumuzu bir kez daha somut olarak görme fırsatı bulduk. Bizler bir aileyiz, Türk Ailesi. 2500 yıllık Büyük Türk Hakanlığı'nın devamıyız. Bu nedenle, coğrafyalarımız biraz farklı da olsa, millet olmamızın, bir olmamızın, beraber olmamızın şuurunda olmamız lazım. Bunun için özellikle savunma ve güvenlik konusunda, özellikle personelin eğitimi, askerin eğitimi işbirliği konusunda ve savunma sanayii konusunda birlikte olmamızın çok önemli olduğunu ve bu konudaki farkındalığımızın her geçen gün daha da arttığını memnuniyetle görüyoruz. Herkes bunun farkında. Dolayısıyla biz bir ve beraber olduğumuz takdirde çok önemli işler yapacağımızı değerlendiriyorum. Zafer Bayramımızın tekrar kutlu olmasını diliyorum, hepinize yahşi günler, kutman gün, kutlu gün, kutlu günler. Sağ olun, var olun" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı teşekkür konuşmasının ardından konser programı sona erdi.