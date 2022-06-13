SIPRI raporu: Nükleer cephaneliklerin gelecek 10 yılda artması bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

SIPRI raporu: Nükleer cephaneliklerin gelecek 10 yılda artması bekleniyor

13.06.2022 11:13
SIPRI raporu: Nükleer cephaneliklerin gelecek 10 yılda artması bekleniyor

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) yeni araştırmasında, dünyadaki nükleer cephaneliklerde Soğuk Savaş sonrası düşüşün azalmaya başladığı ortaya konuldu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) yeni araştırmasında, dünyadaki nükleer cephaneliklerde Soğuk Savaş sonrası düşüşün azalmaya başladığı ortaya konuldu.

Küresel güvenlik üzerine çalışan SIPRI tarafından silahlanma, silahsızlanma ve uluslararası güvenliğin mevcut durumunu değerlendiren bir rapor yayımlandı.

Rapora göre, nükleer cephaneliklerin gelecek 10 yılda artması bekleniyor.

Dünyadaki 9 nükleer güçte 12 bin 705 nükleer silah başlığı bulunuyor

Bu tür silahların kullanılma riskinin son yıllardaki en yüksek seviyesinde olduğu belirtilen raporda, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın nükleer silahlı 9 devlet arasındaki gerilimi artırdığı ifade edildi.

Dünyadaki 9 nükleer güç olan ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore ve Pakistan'da tahminlere göre 2022 itibarıyla 12 bin 705 nükleer silah başlığı bulunduğu bildirildi.

Rapora göre, küresel nükleer savaş başlığı sayısı 2022'de, 2021'deki 13 bin 80'den geriledi. Düşüşün sebebi olarak ise eskiyen savaş başlıklarının sökülmesi gösterildi.

Rusya ve ABD nükleer silahların yüzde 90'ından fazlasına sahip

Raporda, Rusya ve ABD'nin birlikte tüm nükleer silahların yüzde 90'ından fazlasına sahip olduğu belirtildi.

Rusya'nın ABD'den yaklaşık 550 daha fazla olan toplam 5 bin 977 savaş başlığıyla dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olduğu aktarıldı.

Çin'in ise uydu görüntülerinden yapılan tahmine göre 300'den fazla yeni füze silosuyla bir genişlemenin ortasında olduğu kaydedildi.

SIPRI'nin Kitle İmha Silahları Programı Kıdemli Üyesi ve Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans M. Kristensen, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana küresel nükleer cephaneliklerde görülen düşüşlerin sona erdiğine dair açık işaretler var." dedi.

Raporda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin nükleer silahlı daimi üyeleri Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD'nin, 3 Ocak 2022'de yayımladıkları ortak bildiride, nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefini takip etme taahhütlerini yenilemelerine rağmen nükleer cephaneliklerini artırmaya devam ettiklerine dikkat çekildi.

Hindistan ve Pakistan'ın nükleer cephaneliklerini genişletiyor gibi göründüğü ve her iki ülkenin 2021'de yeni nükleer dağıtım sistemleri tanıttığı ve nükleer cephaneliklerini geliştirmeye devam ettiği aktarıldı.

Nükleer silahlara sahip olduğunu kamuoyu önünde kabul etmeyen İsrail'in de nükleer cephaneliğini modernize ettiğine inanıldığı belirtildi.

SIPRI raporuna göre, Kuzey Kore'nin şu anda 20 savaş başlığı monte ettiği ve toplam 45-55 savaş başlığı için yeterli bölünebilir malzemeye sahip olduğu tahmin ediliyor.

SIPRI Yönetim Kurulu Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, konuya ilişkin "İnsanlık ve gezegenin yalnızca uluslararası iş birliği ile çözülebilecek bir dizi derin ve acil ortak zorluklarla karşı karşıya olduğu bu zamanda, dünyanın büyük güçleri arasındaki ilişkiler daha da kötüleşti." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
McDonald's Rusya'da farklı isimle kapılarını yeniden açtı McDonald's Rusya'da farklı isimle kapılarını yeniden açtı Rusya: Ukrayna'da ABD'nin verdiği tanksavar ve uçaksavar füze sistemlerini imha ettik Rusya: Ukrayna'da ABD'nin verdiği tanksavar ve uçaksavar füze sistemlerini imha ettik
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SIPRI raporu: Nükleer cephaneliklerin gelecek 10 yılda artması bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:20 ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
11:09 Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı
11:06 Tehlikeli yolculuk! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapıları açık hareket etti
11:03 Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar
11:01 Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 17,22 seviyesine çıktı
10:56 Helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 Türk'ün son fotoğrafı gün yüzüne çıktı: İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı
10:55 Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor
10:43 Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanıktan pes dedirten savunma: Çakı kendi kendine açılmış
10:42 Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı...
10:41 Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peribacaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 11:29:49. #1.12#
SON DAKİKA: SIPRI raporu: Nükleer cephaneliklerin gelecek 10 yılda artması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement