Sipsi ustası bedel'e, 'yaşayan insan hazinesi' ödülü - Son Dakika
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Sipsi ustası bedel'e, 'yaşayan insan hazinesi' ödülü

13 dakika önce

Sipsi ustası Bedel'e, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüBURDURLU sipsi yapımcı ve icracısı Mehmet Bedel'e (56), 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü verildi.

Sipsi ustası Bedel'e, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü

BURDURLU sipsi yapımcı ve icracısı Mehmet Bedel'e (56), 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü verildi. Bedel ödülünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Sipsi yapımcı ve icracısı Mehmet Bedel, Burdur'da 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü alan ilk kişi olduğunu söyledi. 40 yıldır sipsi yapıp hem de çaldığını aktaran Mehmet Bedel, "Öğrenmek isteyenlere öğretiyorum. Çevremde birçok kişiye destek oldum. İki oğlum var. onlar da öğrendi. İkisi de hem yapıp, hem çalıyor. Büyük oğlum bu işi meslek olarak seçti. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğretim görevlisi olarak çalışıyor. 2018 yılında Polonya'da düzenlenen Dünya Halk Müziği ve Halk Oyunları Yarışması'nda yöresel çalgı 'sipsi' performansıyla birinci oldu. Küçük oğlumla bu atölyede sipsi ve kaval imalatı yapıyoruz" dedi.

Ödül öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü araştırmacılarının gelip araştırma ve çekim yaptığını kaydeden Bedel, şunları söyledi:

"Burdur ve çevresindeki tüm sipsi çalanları çektiler. Araştırma neticesinde beni de Yaşayan İnsan Hazinesı ödülüne teklif etmişler. 11 Şubat günü davet ettiler. Ankara'ya giderek Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü aldık. Bu ödülü almak benim için çok önemli. Çok mutlu oldum. Kendi kültürümüz adına da çok sevinçliyim. Bizim bu işi devam ettirmemiz, sürdürmemiz, gelecek kuşaklara aktarmamız için verilen emeklerimizin karşılığı bir ödül. Bu işi ömrümün yettiğince devam ettirmeye çalışacağım. Ne yapabilirsem elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Bugüne kadar çok çeşitli ödüller aldım. Sayısız plaket ve ödül var ama bu aldığım ödül benim için en anlamlı ve değerli ödül oldu. Böyle bir ödül almak gururlandırdı."

Mehmet Bedel, bu mesleğin babadan kendisine geçtiğini belirterek, "Babam da müzik aletleri yapımcı ve icracısıydı. Ondan görerek başladım, ben de çocuklarıma öğrettim" diye konuştu.

Sipsi ustası bedel'e, 'yaşayan insan hazinesi' ödülü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:35 Kaynak: DHA
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