Sir-Ayet 2
1 saat önce
"Sir-Ayet 2"Kayhan Başoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği haftanın yerli korku filmi "Sir-Ayet 2"; lanetli bir servete konduktan sonra ölen bir adamın mezarını soyan iki arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:34 Kaynak: AA
"Sir-Ayet 2"
Kayhan Başoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği haftanın yerli korku filmi "Sir-Ayet 2"; lanetli bir servete konduktan sonra ölen bir adamın mezarını soyan iki arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.
Alper Kıvılcım, Özgür Bakar ve Koray Yeltekin'in senaryosunu yazdığı filmde; Üzeyir Ulus, Mehmet Aras, Arzu Suriçi Kireççi, Cansu Karataş ve Betül Akdeniz gibi isimler rol aldı.
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