"Sir-Ayet 2"

Kayhan Başoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği haftanın yerli korku filmi "Sir-Ayet 2"; lanetli bir servete konduktan sonra ölen bir adamın mezarını soyan iki arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

Alper Kıvılcım, Özgür Bakar ve Koray Yeltekin'in senaryosunu yazdığı filmde; Üzeyir Ulus, Mehmet Aras, Arzu Suriçi Kireççi, Cansu Karataş ve Betül Akdeniz gibi isimler rol aldı.