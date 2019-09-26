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Sir-Ayet 2

1 saat önce

"Sir-Ayet 2"Kayhan Başoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği haftanın yerli korku filmi "Sir-Ayet 2"; lanetli bir servete konduktan sonra ölen bir adamın mezarını soyan iki arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

"Sir-Ayet 2"

Kayhan Başoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği haftanın yerli korku filmi "Sir-Ayet 2"; lanetli bir servete konduktan sonra ölen bir adamın mezarını soyan iki arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

Alper Kıvılcım, Özgür Bakar ve Koray Yeltekin'in senaryosunu yazdığı filmde; Üzeyir Ulus, Mehmet Aras, Arzu Suriçi Kireççi, Cansu Karataş ve Betül Akdeniz gibi isimler rol aldı.

Sir-Ayet 2

Kayhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:34 Kaynak: AA
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