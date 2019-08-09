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Sir-Ayet 2 Filmi

57 dakika önce

Sir-Ayet 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sir-Ayet 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Bilal ağa çok zor durumda kalmış bir adamdır. Ancak henüz farkında olmadığı şey, içinde yaşadığı zorlukların onu daha da korkunç bir duruma itecek olduğudur. Maddi zorluklar çekmekte olan ve bunalmış olan Bilal ağa, çaresizlik içindedir. Yaşadığı bu derin çaresizlik onu çok tehlikeli bir anlaşma yapmaya iter. Sonunda yaptığı bu anlaşma ile lanetli bir servetin sahibi olur. Ancak ekonomik sıkıntılarının bitmesi ruhundaki pişmanlığı azaltamaz. Pişman olan Bilal ağa bu anlaşmadan vazgeçmek ister ancak her şeyin bir bedeli vardır. Karanlık anlaşmayı ihlal etmeyi canıyla ödemek zorunda kalır. Nitekim anlaşmanın şartları eşitlenmemiştir. Aynı köyde yaşayan iki genç arkadaşın cesedi soyma planları ile lanet tekrar harekete geçer. Ölen Bilal ağanın mezarını gece kazıp altın dişlerini sökerek paraya çeviren iki arkadaş, artık lanetin yeni hedefleri olmuştur. Hayatlarını cehenneme çevirecek olan bu lanet, tıpkı bir virüs gibi hayatlarına ve çevrelerindeki sevdiklerine bir bir bulaşacaktır.


Yönetmen: Kayhan Başoğlu
Senaryo: Alper Kıvılcım, Özgür Bakar, Koray Yeltekin
Oyuncular: Üzeyir Ulus, Mehmet Aras, Arzu Suriçi Kireççi, Cansu Karataş, Betül Akdeniz
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Sir-Ayet 2
Yapımcı Firma: Enis Özkan Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 27.09.2019

Sir-Ayet 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:54 Kaynak: InterSinema.com
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