Hazal, bir klinikte çalışan genç bir doktordur. Beş yıl önce annesini kaybeden Hazal, sık sık rüyalarında annesini korkunç bir halde görür. Aynı zamanda evinde de tuhaf sesler duymaya başlayan Hazal, bu durumdan psikolojik olarak etkilenir. Ondaki bu huzursuzluk, doktor olan arkadaşı Şenay’ın da gözünden kaçmaz. Şenay’ın annesini ziyarette gittiği bir gün Hazal ona sorunlarını anlatır. Bunun üzerine Şenay’ın annesi Hazal'a bu konulara hakim olan yaşlı bir şifacıya gitmesini tavsiye eder. Şifacı kadından tavsiyeler alan Hazal, geri dönüşü olmayan korkunç bir yolculuğa çıkar.
Yönetmen: Günay Günaydın
Senaryo: Murat Güleç
Oyuncular: Efsun Akkurt, Sebahat Adalar, Betül Ceyhan, Şehnaz Dilan, Binnaz Eken
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Sir-Ayet: Ölü Doğan
Yapımcı Firma: Cinephone
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 16.04.2021
Sir-Ayet: Ölü Doğan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › Sinema › Sir-Ayet: Ölü Doğan Filmi - Son Dakika