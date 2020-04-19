Sır Barajı'nda kirlilik alarmı - Son Dakika

Sır Barajı'nda kirlilik alarmı

Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri üzerinde enerji üretmek amacıyla 1991 yılında açılan barajda suyun rengi siyaha döndü.

Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri üzerinde enerji üretmek amacıyla 1991 yılında açılan barajda suyun rengi siyaha döndü. Sulama ve içme suyu alanında kullanılmayan barajdaki suyun renginin siyaha dönüşmesi, sosyal medya üzerinden yayınlanması vatandaşların tepkisini çekti. Gövde hacmi 494 bin metreküp, normal su kotunda göl hacmi 1.120,00 hm, normal su kotunda göl alanı 47,50 km olan baraj, sulama ve içme suyu alanında kullanılmıyor. EUAŞ tarafından işletmesi yapılan Sır Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde yaşanan kirlilikle ilgili inceleme başlatıldı. (Muhammet Özer/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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