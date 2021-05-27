Sır gibi kaybolan genç biranda ortaya çıktı - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde işe gitmek için evinden çıktıktan sonra sır gibi ortadan kaybolan 32 yaşındaki Hüseyin Zeren sabaha karşı evine geri döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaören köyünde ikamet eden Hüseyin Zeren (32) çalıştığı tavuk çiftliğe gitmek için önceki gün sabah evinden ayıldıktan sonra bir anda sır gibi ortadan kaybolmuştu. 2 gün boyunca ailesi ve köylülerin yanı sıra AFAD, Jandarma ile iz takip ve arama köpekleri ile ormanlık alanda aranan Zeren, sabaha karşı evine geri döndü.

Dört gözle oğlundan gelecek mutlu haberi bekleyen anne sabah namazı sonrası evinin balkonundan baktığı sırada su deposunun olduğu yerde oğlunu gördü. Vakit geçirmeden oğlunun yanına giden anne, oğlu ile konuşup ikna ettikten sonra eve getirdi.

2 gündür kayıp olan ve tüm ekipler tarafından her yerde arandıktan sonra biranda ortaya çıkan Hüseyin Zeren'in kayıp nedeni ise Jandarma ekiplerinin ifadesine başvurması sonucu ortaya çıkacak. - KARABÜK