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Sır olay! Aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada üzerine kurşun yağdırıldı - Son Dakika

Sır olay! Aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada üzerine kurşun yağdırıldı

01.02.2022 21:33

Samsun'da henüz nedeni belirlenemeyen olay, merak uyandırdı. Yasin Y. isimli şahıs, aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan şahıs, ağır yaralı olarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde iddiaya göre otomobiliyle AFAD Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y., kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi. Bu sırada şüpheliler, Yasin Y.'ye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.

AĞIR YARALANDI

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yasin Y., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Esrarengiz olay! Aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada kurşun yağmuruna tutuldu
Esrarengiz olay! Aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada kurşun yağmuruna tutuldu
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Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sır olay! Aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada üzerine kurşun yağdırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sır olay! Aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada üzerine kurşun yağdırıldı - Son Dakika
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