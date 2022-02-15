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Sır ölümler: Babanın cesedi parçalanmış, oğlununki ise çırılçıplak ve donmuş halde bulundu! Babanın kesik başı aranıyor - Son Dakika

Sır ölümler: Babanın cesedi parçalanmış, oğlununki ise çırılçıplak ve donmuş halde bulundu! Babanın kesik başı aranıyor

15.02.2022 13:00

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Eskikapımahmut köyünde 74 yaşındaki M.K. parçalanmış halde, 44 yaşındaki oğlu Ö.K. de evin bahçesinde çıplak ve donmuş halde bulundu. Baba ve oğlunun günler önce öldüğü tahmin edilirken, Ö.K'nin akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü. Baba M.K.'nın parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu ve arandığı öğrenildi.

Eskikapımahmut köyü sakinlerinden bir vatandaş, kışın sadece Ö.K. ve babası M.K'nin yaşadığı köye gitti. Ö.K.'nin evin bahçesinde hareketsiz yattığını gören şahıs, jandarma ekiplerine haber verdi.

Biri donmuş, biri parçalanmış! Baba ve oğlunun korkunç ölümüne ilişkin detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı

GÜNLER ÖNCE ÖLDÜKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Köye gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ö.K'nin soğuktan donarak öldüğü anlaşıldı. Evde yapılan incelemede ise parçalanmış, başının ise kayıp olduğu bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Ö.K. ile birlikte yaşayan babası M.K'ye ait olduğu düşünülürken, baba ve oğlunun günler önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Ö.K'nin akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Biri donmuş, biri parçalanmış! Baba ve oğlunun korkunç ölümüne ilişkin detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı
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Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sır ölümler: Babanın cesedi parçalanmış, oğlununki ise çırılçıplak ve donmuş halde bulundu! Babanın kesik başı aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sır ölümler: Babanın cesedi parçalanmış, oğlununki ise çırılçıplak ve donmuş halde bulundu! Babanın kesik başı aranıyor - Son Dakika
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