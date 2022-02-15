Sır ölümler: Babanın cesedi parçalanmış, oğlununki ise çırılçıplak ve donmuş halde bulundu! Babanın kesik başı aranıyor - Son Dakika

Eskikapımahmut köyü sakinlerinden bir vatandaş, kışın sadece Ö.K. ve babası M.K'nin yaşadığı köye gitti. Ö.K.'nin evin bahçesinde hareketsiz yattığını gören şahıs, jandarma ekiplerine haber verdi.

GÜNLER ÖNCE ÖLDÜKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Köye gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ö.K'nin soğuktan donarak öldüğü anlaşıldı. Evde yapılan incelemede ise parçalanmış, başının ise kayıp olduğu bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Ö.K. ile birlikte yaşayan babası M.K'ye ait olduğu düşünülürken, baba ve oğlunun günler önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Ö.K'nin akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.