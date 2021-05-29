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Sır perdesi aralandı! İşte Türkiye'nin Eurovision'a katılmama nedeni - Son Dakika

Sır perdesi aralandı! İşte Türkiye'nin Eurovision'a katılmama nedeni

29.05.2021 16:16
Sır perdesi aralandı! İşte Türkiye'nin Eurovision'a katılmama nedeni, System.String[]

Türkiye, 2013 yılından bu yana Eurovision'a katılmıyor. Peki ama neden? İşte yıllar sonra ortaya çıkan o gerçek...

Gazeteci Ali Eyüboğlu, Türkiye'nin Eurovision'a katılmamasının perde arkasını anlattı.

HADİSE'NİN KIYAFETİ SIKINTI YARATTI

İşte o yazı: "TRT Genel Müdürü'nün dediğine göre Hadise'nin giydiği kıyafet nedeniyle TRT ile iktidar arasında o dönem büyük sıkıntılar yaşandı ve bir daha Eurovision'a kadın şarkıcı gönderilmeme kararı alındı!"

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Bu açıklama sonrası Hadise Twitter'da gündem olurken şarkıcıya "Bir kadının giydiklerine kimse karışamaz" diye destek mesajları da geldi.

Eurovision resmi sitesinde Türkiye'nin şarkı yarışmasına son kez 2012'de katıldığını, TRT'nin çekilme kararı aldığını açıklamıştı. Eurovision, TRT'nin Avrupa Yayın Birliği'nin bir üyesi olmaya devam ettiğini, istediği zaman yarışmaya yeniden katılma hakkı olduğunu belirtmişti.

Bunun yanında Türkiye bu yıl da Eurovision'a katılma talebinde bulunmadı.

Türkiye Eurovision şarkı yarışmasından neden çekildi?

2013'te TRT Genel Müdürlüğü Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı aldı.

Yapılan resmi açıklamada TRT, kararın yarışma kurallarında yapılan değişiklikler ve "haksızlık"ların etkili olduğunu belirtmişti.

TRT, Eurovision'da oylamaların 2000'li yıllarda izleyici oylamasıyla yapıldığını ve bunun Türkiye'nin başarı kazanmasında etkili olduğunu vurgulamıştı. 2011'den itibarense izleyici oylarının etkisinin yarıya indirilmesini (%50 izleyici, %50 jüri), ayrıcalıklı ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın lehine bir karar olarak yorumlamıştı.

Açıklamada, "Bu kararın alınmasında EBU'nun ayrıcalıklı üyesi 5 ülkenin son yıllarda elde ettiği başarısız sonuçların etkili olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim ayrıcalıklı bu 5 ülke yarı final elemelerine katılmadan doğrudan finalde yarışmaktadır. Bu durumun haksızlığını her fırsatta belirttik" ifadelerine yer vermişti.

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye

Türkiye Eurovision'a ilk kez 1975 yılında katıldı, toplamda 34 yarışmada yer aldı. Daha önce, 1976 - 1977- 1979 ve 1994 yıllarında çeşitli sebeplerle yarışmaya katılmama kararı aldı.

1997'de Şebnem Paker'in yorumladığı "Dinle" şarkısı, 3. oldu ve bu sonuç Türkiye izleyicisinin yarışmaya ilgisini artırdı.

2003'te Sertap Erener, "Everyway That I Can" şarkısıyla Türkiye'yi temsil ettiği Letonya'daki Eurovision finalinde 1. oldu.

Türkiye son kez Can Bonomo ve şarkısı "Love Me Back" ile 2012 yılında Eurovision'a katıldı ve Bonomo Azerbaycan'da düzenlenen yarışmada 7. oldu.

Sır perdesi aralandı! İşte Türkiye'nin Eurovision'a katılmama nedeni
Sır perdesi aralandı! İşte Türkiye'nin Eurovision'a katılmama nedeni
Sır perdesi aralandı! İşte Türkiye'nin Eurovision'a katılmama nedeni

Eurovision, Türkiye, Twitter, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sır perdesi aralandı! İşte Türkiye'nin Eurovision'a katılmama nedeni - Son Dakika Magazin


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