Belediyeye ait su tahsilat şubesine sabah saatlerinde fatura yatırmak için gelen N.A., sıra beklerken fenalaştı. N.A.'ya tahsilat şubesindeki personel müdahale etti. N.A.'nın duran kalbi, yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan N.A., tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Kalp Krizi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sıra beklerken kalp krizi geçirdi, duran kalbi personelin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı - Son Dakika

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