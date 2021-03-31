Sıra dışı çaydanlıklar ilgi odağı oldu - Son Dakika

Sıra dışı çaydanlıklar ilgi odağı oldu

31.03.2021 20:50

Sıra dışı çaydanlıklar ilgi odağı oldu Kütahya'da üretilen çini desenli seramik çaydanlıklar üzerine işlenen desenlerle rengarenk bir görünüme kavuştu Çini sanatçısı Akkaş'ın klasik model dışına çıkıp farklı formlarda ürettiği çaydanlıklar yurt dışı ve tatil bölgelerinde yoğun ilgi...

Sıra dışı çaydanlıklar ilgi odağı oldu

Kütahya'da üretilen çini desenli seramik çaydanlıklar üzerine işlenen desenlerle rengarenk bir görünüme kavuştu

Çini sanatçısı Akkaş'ın klasik model dışına çıkıp farklı formlarda ürettiği çaydanlıklar yurt dışı ve tatil bölgelerinde yoğun ilgi görüyor

KÜTAHYA - Kütahya'da 30 yıldır çinicilik mesleğini icra eden Ali Akkaş, klasik model dışına çıkıp farklı formlarda çaydanlık imal etti. Seramik üzerine işlenen desenlerle rengarenk bir görünüme kavuşan çaydanlıklar özellikle yurt dışı ve tatil bölgelerinde yoğun ilgi görüyor.

Çini-seramik ustası Ali Akkaş, el emeği göz nuru dökülerek üretilen çaydanlıkların daha sağlıklı olması sebebiyle tercih sebebi olduğunu kaydetti. Akkaş, "Yaptığımız ürünlerinden desenli seramik çaydanlıklar yoğun ilgi görüyor. Bu çaydanlığın tasarımları ve modeli bana ait. Bu ürünlerimiz, İstanbul ve Antalya üzerinden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışına da ihraç edilmektedir. Bu yıl ayrıca Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki illerimizden de yoğun bir şekilde sipariş almaktayız. Bunların bin 50 derece sıcaklıkta fırınlanmaktadır. Seramik çaydanlıklar sağlık açısından da son derece güvenlidir" şeklinde konuştu.

"Desenler ne kadar dikkatle yapılırsa üren kendini daha iyi gösteriyor"

Çini-seramik sanatçısı Gönül Ayyıldız, bir çaydanlığın üzerindeki çini desenlerinin yaklaşık 1,5 saatte tamamlandığını ifade etti. Ayyıldız, "Bilindiği gibi Kütahya çini ve seramik şehri. Seramikten imal edilen çaydanlıkların üzerine desen işliyorum. Bu desenler günümüze uygun şekilde modernize edilen desenlerdir. Başta lale olmak üzere birçok desenimiz bulunuyor. Seramik üzerine işlediğimiz desenler her geçen gün daha de zenginleşiyor. Desen işi çok dikkat isteyen bir husus. Desenler ne kadar dikkatle yapılırsa üren kendini daha iyi gösteriyor. Sonuçta el işçiliği, kullanılması daha rahat" diye konuştu.

Sıra dışı çaydanlıklar ilgi odağı oldu
Sıra dışı çaydanlıklar ilgi odağı oldu
Sıra dışı çaydanlıklar ilgi odağı oldu
Sıra dışı çaydanlıklar ilgi odağı oldu

Ali Akkaş, Kütahya, Seramik, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sıra dışı çaydanlıklar ilgi odağı oldu - Son Dakika


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