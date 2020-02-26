"Sıra dışı" engelli okurdan öğrencilere 2 bin 726 kitap bağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sıra dışı' engelli okurdan öğrencilere 2 bin 726 kitap bağışı - Son Dakika

"Sıra dışı" engelli okurdan öğrencilere 2 bin 726 kitap bağışı

6 saat önce

Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Sıra Dışı Okurlar" ödülüne sahip konuşma ve duyma engelli Gül Ustabaş Genç, kentteki bir okulun kütüphanesine 2 bin 726 kitap bağışladı.

Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Sıra Dışı Okurlar" ödülüne sahip konuşma ve duyma engelli Gül Ustabaş Genç, kentteki bir okulun kütüphanesine 2 bin 726 kitap bağışladı.

Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının Kütüphaneler Haftası dolayısıyla verdiği "Sıra Dışı Okurlar" ödülünü almaya hak kazanan iki çocuk annesi emekli Genç (46), evinin kütüphanesinde yer alan kitaplardan 2 bin 726'sını, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphaneye bağışlayarak örnek teşkil etti.

Vali Yardımcısı Murat Girgin, kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, Genç'in bu davranışının ülkedeki her insana örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

"Sıra dışı okurdan" yine sıra dışı bir bağış yapıldığını ifade eden Girgin, "Gül Ustabaş Genç Hanımefendi herkese örnek olacak bir bağış yaptı. Kendisi hayatındaki tüm engelli kitap tutkusu ile yenmiş bir insan. Özellikle gençlerimiz, çocuklarımız kendisini mutlaka örnek almalılar. Bağışı dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni açılan bir kütüphanemizde şimdiden 25 binin üzerinde kitap yer aldı." dedi.

Girgin, konuşmasının ardından Genç'e çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Genç ise kitaplarının öğrencilerle buluşacak olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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