Sıra dışı festival Burning Man'dan ABD'ye milyon dolarlık dava - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sıra dışı festival Burning Man'dan ABD'ye milyon dolarlık dava - Son Dakika Dünya

Sıra dışı festival Burning Man'dan ABD'ye milyon dolarlık dava

6 saat önce

ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde, 1986 yılından beri düzenlenen Burning Man Festivali organizatörleri, etkinlik için kendilerinden fazla para alındığı gerekçesiyle ilgili devlet kurumuna dava açtı.

Sıra dışı festival Burning Man'dan ABD'ye milyon dolarlık dava, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Nevada eyaletinde bulunan Black Rock Çölü'nde, 1986 yılından beri düzenlenen Burning Man Festivali organizatörleri, etkinlik için kendilerinden fazla para alındığı gerekçesiyle ilgili devlet kurumuna dava açtı.


Festivalin düzenlenmesi için yetki veren kurum olan ABD Arazi Yönetimi Başkanlığı (U.S. BLM) davayı kaybederse milyonlarca dolar ceza ödemek zorunda kalabilir.

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Amerika Birleşik Devletleri, Burning Man, Nevada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:42 
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