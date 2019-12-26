Sıra dışı festival Burning Man'dan ABD'ye milyon dolarlık dava

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Nevada eyaletinde bulunan Black Rock Çölü'nde, 1986 yılından beri düzenlenen Burning Man Festivali organizatörleri, etkinlik için kendilerinden fazla para alındığı gerekçesiyle ilgili devlet kurumuna dava açtı.



Festivalin düzenlenmesi için yetki veren kurum olan ABD Arazi Yönetimi Başkanlığı (U.S. BLM) davayı kaybederse milyonlarca dolar ceza ödemek zorunda kalabilir.