Sıra gecesinde sahne aldı

İki hafta önce "Yallah" adlı yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunan ve kendine özgü tarzı ve yorumuyla büyük beğeni toplayan Irmak Arıcı, önceki akşam İzmir'de araştırmacı yazar Muhammet Gömük'ün doğum gününde sahne aldı.
Sıra gecesi halinde geçen doğum günü kutlamasında Gömük, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Doğum gününde sahne alan Arıcı, söylediği şarkılarla geceye renk kattı. Genç şarkıcı, mavi elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.
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