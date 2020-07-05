Sıracevizler'e Sosyal Yaşam Merkezi - Son Dakika

Sıracevizler'e Sosyal Yaşam Merkezi

Yıldırım Belediyesi, Sıracevizler Mahallesi'ne Sosyal Yaşam Merkezi kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, Sıracevizler Mahallesi'ne Sosyal Yaşam Merkezi kazandırıyor.

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Yıldırım Belediyesi, Sıracevizler Mahallesi'nde oluşturacağı Sosyal Yaşam Merkezi ile bölge sakinlerine hizmet verecek. Yıldırım Belediyesi, Sıracevizler Mahallesi'ndeki mevcut pazar yerinde yapacağı revizyon çalışmasıyla bölge sakinlerinin yararlanabileceği sosyal tesisi hizmete sunacak. Yapılacak revizyonla birlikte Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi için mevcut pazar ve otopark alanında bakım ve onarım çalışmalarının yanında yapılacak dış cephe kaplaması ile birlikte, pazar yerinin üstündeki boş alana içerisinde kadın spor merkezi, çocuk cimnastik merkezi, tekvando salonu ve kafeterya kazandırılacak. Bin 590 metrekarelik proje ve inşaat alanında gerçekleştirilecek merkezde öte yandan muhtarlık ofisi ile idari ofisler de bulunacak.


Yıldırım'da sosyal yaşamı destekleyici çalışmalar gerçekleştirerek ilçe sakinlerinin yaşamına değer katacak projeler oluşturduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım, Anadolu'nun, Balkanların, Kafkasların birikimini, değerlerini, geleneklerini yaşatan geniş bir kültür yelpazesine sahip bir şehir. Tüm bu farklı coğrafyaların yansıması en büyük zenginliğimiz. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak hemşehrilerimizin ilçemize kattığı değeri, onların yaşamına değer katacak çalışmalarla pekiştiriyoruz. Bu doğrultuda Sıracevizler Mahallemizde yer alan mevcut pazar yeri ve otoparkımızı revize ederek, bölge sakinlerimizin faydalanabileceği bir Sosyal Yaşam Merkezi oluşturacağız. Proje çalışmaları devam eden Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi, pazar yeri ve otoparkıyla hemşehrilerimize hizmetini sürdürürken spor salonu ile kadınlarımıza, cimnastik ve tekvando salonları ile geleceğimiz olan çocuklarımıza, kafeteryası ile ailelerimize hitap edecek. İlçemizde sosyal hayatı destekleyici projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 15:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sıracevizler'e Sosyal Yaşam Merkezi - Son Dakika

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