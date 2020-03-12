Sırada bekleyen öğrencilere kolonyalı önlem - Son Dakika
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Sırada bekleyen öğrencilere kolonyalı önlem

6 saat önce

Korana virüsü nedeniyle tedbir amaçlı üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Erzurum'da öğrenciler otobüs bayilerinin akın etti.

Sırada bekleyen öğrencilere kolonyalı önlem, System.String[]

Korana virüsü nedeniyle tedbir amaçlı üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Erzurum'da öğrenciler otobüs bayilerinin akın etti. Yüzlerce kişinin sıra beklediği bayilerin önünden 300 metre kuyruk oluşurken, bazı vatandaşlar ise öğrencilere kolonya dağıttı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve bürokratların katılımı ile yapılan ve yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrasında korona virüs ile ilgili alınan tedbirlerin açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir" açıklaması ardından Erzurum'da üniversitesi öğrencileri derslerden çıkıp otobüs bayilerine akın etti.


Yaklaşık 300 metre kuyruğun oluştuğu bayi sahiplerinin yüzleri gülerken, öğrenciler bilet bulamama korkusu yaşıyor. Bazı duyarlı vatandaşlar ise öğrencilere kolonya dağıttı. Öğrenciler yetkililerden yardım isteyerek sabaha kadar bilet sırası bekleyeceklerini söyledi. - ERZURUM

Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:29 Kaynak: İHA
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