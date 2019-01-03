Son Dakika Haberleri: Sıradaki Call Of Duty Oyunuyla İlgili Beklentileri Suya Düşüren Açıklama

Sıradaki Call Of Duty Oyunuyla İlgili Beklentileri Suya Düşüren Açıklama

1 saat önce

Infinity Ward'ın topluluk yöneticisi Ashton Williams'ın paylaşımları sonrası, yapımcı ekipten heves kıran bir açıklama geldi.

Sıradaki Call Of Duty Oyunuyla İlgili Beklentileri Suya Düşüren Açıklama, System.String[]
Ashton Williams'ın bir süredir birbirine benzer .gif" formatında videolarla yaptığımı paylaşımlar, yeni Call of Duty oyununa işaret ettiği için büyük ilgi çekmiş, sizlere bu paylaşımları aktarmıştık. Oyuncularda Call of Duty Ghosts 2 beklentisi oluşturan bu paylaşımlar, ne yazık ki beklentilerle aynı anlamı taşımıyorlarmış.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kotaku yazarı Jason Schreier, "Sadece şu kadarını söyleyebilirim; Ghosts 2 değil." şeklinde konuştu. Genellikle verdiği bilgilerde nadir şekilde yanılan Schreier'ın bu konuda güvenilir bir kaynak olduğunu belirtebiliriz. Kendisinin yapımcı şirket Infinity Ward içerisindeki bağlantıları, yeni proje hakkındaki detaylardan bahsetmiş olabilirler.

Anlaşılan o ki yukarıdaki ve benzeri bir çok tweet'in neye işaret ettiğini öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Akla iki ihtimal geliyor: Tek başına çalışan bir Call of Duty: Battle Royale ve Modern Warfare 4.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:06 

Rolls-Royce Ghost, Williams, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor, Zeki Yavru'nun Sözleşmesini Feshetti Burak Yılmaz'ın Berberi: Golcüme Beşiktaş Tıraşı Yaptım, Hayırlı Uğurlu Olsun

Merve Sanay, Yılan Desenli İç Çamaşırıyla Büyüledi Suriye'den Türkiye'ye Getirirken Yakalandı! 26,5 Kilo Altın ve 2 Milyon TL Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 19:48:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıradaki Call Of Duty Oyunuyla İlgili Beklentileri Suya Düşüren Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]