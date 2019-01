Sıradaki Call Of Duty Oyunuyla İlgili Beklentileri Suya Düşüren Açıklama

Ashton Williams 'ın bir süredir birbirine benzer .gif" formatında videolarla yaptığımı paylaşımlar, yeni Call of Duty oyununa işaret ettiği için büyük ilgi çekmiş, sizlere bu paylaşımları aktarmıştık. Oyuncularda Call of Duty Ghosts 2 beklentisi oluşturan bu paylaşımlar, ne yazık ki beklentilerle aynı anlamı taşımıyorlarmış.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kotaku yazarı Jason Schreier, "Sadece şu kadarını söyleyebilirim; Ghosts 2 değil." şeklinde konuştu. Genellikle verdiği bilgilerde nadir şekilde yanılan Schreier'ın bu konuda güvenilir bir kaynak olduğunu belirtebiliriz. Kendisinin yapımcı şirket Infinity Ward içerisindeki bağlantıları, yeni proje hakkındaki detaylardan bahsetmiş olabilirler.Anlaşılan o ki yukarıdaki ve benzeri bir çok tweet'in neye işaret ettiğini öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Akla iki ihtimal geliyor: Tek başına çalışan bir Call of Duty: Battle Royale ve Modern Warfare 4.