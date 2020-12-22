Modern yatırım teorisinin öncülerinden biri olarak tanınan Philip Arthur Fisher'in ilk baskısı 1958 yılında yapılan ünlü kitabı "Sıradan Hisseler Sıradışı Karlar" (Common Stocks and Uncommon Profits) Neşenur Domaniç'in çevirisiyle, Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.
Kariyerine 1928 yılında menkul kıymet analisti olarak başlayan Philip A. Fisher 1931'de yatırım danışmanlığı firması olan Fisher & Company'yi kurdu.Forbes köşe yazarı Kenneth L. Fisher kitabın giriş yazısında, "Bu sayfalarda siz de en az benim kadar yararlı olacak çok sayıda mücevher bulacaksınız" diyor.Ünlü yatırımcı Warren Buffett da, "Phil'in yazdığı her şeyi büyük bir hevesle okuyorum, size de tavsiye ederim" diye önerdiği kitabı şöyle anlatıyor: "Yaygın bir saygı ve hayranlık duyulan Philip Fisher tüm dönemlerin en etkili yatırımcıları arasındadır. "Neredeyse elli yıl önce ortaya koyduğu yatırım felsefesi günümüzün profesyonel finansçıları tarafından incelenip uygulanmakla kalmamakta, aynı zamanda çoğu tarafından başucu kitabı olarak da kabul edilmektedir."Sıradan Hisseler Sıradışı Karlar adlı kitabını okuduktan sonra Philip Fisher'i arayıp buldum... Onunla tanıştığımda fikirleri kadar kendisinden de etkilendim. Phil'in tekniklerini kullanarak işi eksiksiz öğrenmek... akıllı yatırımlar yapmayı mümkün kılıyor..."Forbes editörü James W. Michaels, kitap için "Kamuoyunun pek tanımadığı, röportajlara nadiren katılan ve çok az müşteri kabul eden Philip Fisher, buna rağmen en üst düzey yatırım profesyonellerince okunup, inceleniyor... Fisher'in benimsediği yatırım ilkeleri üzerine kafa yormak, Warren Buffett gibi, herkese kazandıracaktır" diyor,"Dance of Money Bees" kitabının yazarı John Train, kitabı "Kendi nüshamda (Sıradan Hisseler Sıradışı Karlar) birçok yerin altını çizdim ve yandaki boşlukları aldığım notlarla doldurdum" sözleriyle tanıtıyor. (Fotoğraflı)
Kaynak: DHA
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