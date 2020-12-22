Modern yatırım teorisinin öncülerinden biri olarak tanınan Philip Arthur Fisher'in ilk baskısı 1958 yılında yapılan ünlü kitabı "Sıradan Hisseler Sıradışı Karlar" (Common Stocks and Uncommon Profits) Neşenur Domaniç'in çevirisiyle, Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Kariyerine 1928 yılında menkul kıymet analisti olarak başlayan Philip A. Fisher 1931'de yatırım danışmanlığı firması olan Fisher & Company'yi kurdu.