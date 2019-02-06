Sıradışı Yazarlar'ın Takıntıları, Hep Kitap Atölye Serisinde!
1 saat önce
Celia Blue Johnson'ın detaylı araştırmasının eseri Sıradışı Yazarlar, her yazarın kendine özel tuhaf bir yolu olduğunun kanıtı!
Birbirinden tuhaf alışkanlıkları ve takıntılarıyla dünya edebiyatının önemli isimlerinin en özel anlarına tanıklık etmek istemez misiniz?
Sıradışı Yazarlar: Joyce'tan Dickens'a Büyük Yazarların Takıntıları ve Tuhaf Alışkanlıkları, 8 Şubat'ta hep kitap'ın "Atölye" serisinin diğer kitaplarının yanındaki yerini alacak.
hep kitap'ın yazmayı ve okumayı hayatının merkezine yerleştirenlere yol arkadaşlığı yapmayı hedefleyen "Atölye" serisi bu defa yazarların eğlenceli ve şaşırtıcı yanlarını ortaya çıkarıyor; okura en mahrem mekânlarının, çalışma odalarının kapılarını açıyor: Sıradışı Yazarlar: Joyce'tan Dickens'a Büyük Yazarların Takıntıları ve Tuhaf Alışkanlıkları.
Kimi gece çalışmayı seviyordu, kimi gün doğarken. Kimi çalışma odasını gittiği her yere taşıyordu, kimi yatakta uzanmadan çalışamıyordu, kimiyse ayakta yazıyordu. Hayran olduğumuz cinayet sahnelerini küvette elma yerken yazan Agatha Christie; hikâyelerini omzunda bir kediyle kaleme alan Edgar Allan Poe; trafikte, arabasının içinde yazmayı seven Gertrude Stein…
Ceyda Aldemir Down'ın İngilizce aslından dilimize çevirdiği Sıradışı Yazarlar: Joyce'tan Dickens'a Büyük Yazarların Takıntıları ve Tuhaf Alışkanlıkları, 8 Şubat'tan itibaren hep kitap logosuyla raflardaki yerini alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:29 Kaynak: Bültenler
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