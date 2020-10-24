Sıraevler'de sıra sıra sergiler

Sürekli yenilenen popüler mekanlarıyla İstanbul'un en çok ilgi gören noktalarından biri Beşiktaş, Akaretler... Dört yıldır burada bir de sanat canlılığı yaşanıyor. Artweeks@Akaretler şehrin kültür hareketliliğine önemli katkı yapan buluşmalardan biri. Bu yıl da sanatseverleri ve koleksiyonerleri yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getirecek. Etkinlik boyunca pandemi önlemleri hassasiyetle uygulanacak. Etkinliğe bu yıl; Anna Laudel, The Empire Project, Ferda Art Platform, Gama, Martch Art Project, Merkur, Mine Sanat, Pi Artworks, Pilevneli ve x-ist galerileri katılıyor.

Etkinliğin öne çıkan sergilerinden biri Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği, İstanbul izleyicisiyle daha önce buluşmamış İzmir ve Bodrum fotoğraflarının yer aldığı seçki... Akaretler Sıraevler No: 35'te sergilenecek, kaçırmayın!

HANGİ SANATÇILAR VAR?

Pi Artworks İstanbul

'Restoration', Yuşa Yalçıntaş (2020)

Nancy Atakan, Osman Dinç, İpek Duben, Gülay Semercioğlu, Kemal Seyhan, Mehmet Ali Uysal, Yuşa Yalçıntaş gibi ulusal sanatçıların yanı sıra Maude Maris, Gilles Temoul ve Paul Schwer'in çalışmaları da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

x-ist

'No One's Land', Ansen (2020)

Bu yıl ilk kez etkinliğe dahil olan x-ist'in sanatçıları arasında Ali Bilge Akkaya, Ansen, Aydın Berk Bilgin, Aylin Zaptçıoğlu, Burçin Başar, Emin Mete Erdoğan, Gülin Hayat Topdemir, Hüseyin Arıcı, Murat Palta, Seda Hepsev, Serkan Yüksel ve Tayfun Gülnar da var.

Mine Sanat Galerisi

'Kültür İmleri', Halil Akdeniz (2017)

Burhan Doğançay, Halil Akdeniz, Yusuf Taktak, Erkan Yaprakkıran, Ahu Akkan gibi sanatçıların işleri '35. Yıl Kutlamaları' kapsamında izleyiciyle buluşacak.

The Empire Project

'İsimsiz', Mehmet Güleryüz (2019)

Mehmet Güleryüz, Jasper de Beijer, Lale Tara, Can Pekdemir ve Cemil Batur Gökçeer'in işleri ile ArtWeeks@Akaretler'de 27 numaralı binada yerini alacak.

Anna Laudel Galeri

'Lütuf', Sarp Kerem Yavuz (2016)

Onur Hastürk, Sarp Kerem Yavuz, Ramazan Can gibi sanatçıların işleri görülebilir.

PİLEVNELİ GALLERY

Ali Elmacı, Arik Levy, Erdoğan Zümrütoğlu, Guy Bourdin, Hans Op de Beeck, Johan Creten, Mustafa Yüce ve Refik Anadol gibi sanatçıların eserleri gösterilecek.