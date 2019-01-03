Sırakayalar Şelalesi Buz Tuttu
58 dakika önce
Sırakayalar Şelalesi buz tuttuBAYBURT - Bayburt'ta soğuk havanın etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi, adeta buzdan "görsel şölen" oluşturdu.
Sırakayalar Şelalesi buz tuttu
BAYBURT - Bayburt
'ta soğuk havanın etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi, adeta buzdan "görsel şölen" oluşturdu.
Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkiinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürüyor.
İlkbaharda coşkulu akan suyu ile ziyaretçilerine ayrı bir güzellik yaşatan, bu yönüyle özellikle yerli turistlerin ilgi odağı olan şelale, kışın buzla kaplı görüntüsüyle de görenleri adeta büyülüyor. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyum olmayan görüntü oluşturuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:53 Kaynak: İHA
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