Sırakayalar Şelalesi buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sırakayalar Şelalesi buz tuttu - Son Dakika

Sırakayalar Şelalesi buz tuttu

6 saat önce

Bayburt'ta soğuk havanın etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi, adeta buzdan "görsel şölen" oluşturdu.

Bayburt'ta soğuk havanın etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi, adeta buzdan "görsel şölen" oluşturdu.

Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkiinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürüyor.

İlkbaharda coşkulu akan suyu ile ziyaretçilerine ayrı bir güzellik yaşatan, bu yönüyle özellikle yerli turistlerin ilgi odağı olan şelale, kışın buzla kaplı görüntüsüyle de görenleri adeta büyülüyor.

Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyum olmayan görüntü oluşturuyor.

(Beşir Kelleci/İHA)

Sırakayalar Şelalesi buz tuttu

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
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