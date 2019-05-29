Son Dakika Haberleri: Sırakayalar Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
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Sırakayalar Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

1 saat önce

BAYBURT'ta, Kopuz deresi üzerinde 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi, yeni sezonda ziyaretçilerini bekliyor.

Sırakayalar Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]
BAYBURT'ta, Kopuz deresi üzerinde 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi, yeni sezonda ziyaretçilerini bekliyor.
Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpekyolu güzergahında bulunan Bayburt'ta, doğa turizmi açısından yörenin önemli doğal alanları arasında yer alan Sarıkayalar Şelalesi, ilgi görüyor. Kent merkezine 16 kilometre uzaklıktaki şelale, ilkbahar ve yaz aylarında doğaseverleri, buz gibi suyu ve doğal güzellikleriyle karşılıyor. Şelale yeni turizm sezonunda ziyaretçilerini bekliyor.
Sarıkayalar Şelalesi'ni görmek için gelen Mustafa Çelik, "Burası gerçekten bir doğa harikası, yakın zamana kadar yolları yoktu. Yollar yapıldıktan sonra buraya ziyaretçi akını oldu. Bayburt'ta oturmama rağmen ben bile son yıllarda buraya gelebildim. Tam gezilip görülecek yer" dedi.
Mahmut Alan da doğal güzelliklerin Bayburt için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Burada bir şelale olduğunu yeni öğrendik. Bayburt için çok güzel bir yer. Bayburt küçük bir şehir ama böyle detaylar bizim için çok önemli. Biz de bunu duyar duymaz geldik. Tüm doğaseverleri buraya davet ediyorum" diye konuştu.
İrem Cantürk ise, "Güzel bir yer olduğunu duyduk, arkadaşlarımızla geldik. Herkese gelmelerini tavsiye ediyorum, güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

- Bayburt
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:06 Kaynak: DHA
Karadeniz, Bayburt, Güncel
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