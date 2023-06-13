Sıralı Kebap, Yeni Şubeler Açarak Başarılarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Sıralı Kebap, Yeni Şubeler Açarak Başarılarına Devam Ediyor

Sıralı Kebap, Yeni Şubeler Açarak Başarılarına Devam Ediyor

13.06.2023 18:58

Sıralı Kebap işletmecileri, müşterileri tarafından oldukça sevilen ve sektörde adından söz ettiren bir marka olarak yeni şubeler açacaklarını duyurdu. Çelik kardeşler, Türk mutfağını ve kültürünü tüm dünyada temsil etmek istediklerini belirterek, hız kesmeden yeni şubelerini açacaklarını söyledi. Ayrıca, yenilikçi sunumlar ve yaklaşımlar yaratarak insanlarda yeni heyecanlar oluşturmayı hedeflediklerini de belirttiler. Türk mutfağının dünyada gittikçe önem kazandığını ve Sıralı Kebap olarak ülkelerini tüm dünyada temsil etmekten gurur duyduklarını ifade eden Çelik kardeşler, deneyim ve özenin her daim en önemli kuralı olduğunu vurguladılar.

Müşterileri tarafından oldukça sevilen ve sektörde adından söz ettiren Sıralı Kebap işletmecileri, yeni şubeler açacaklarını duyurdu. Çelik kardeşler, "Dünyanın her yerinde Sıralı Restoran olarak büyümeye devam ediyoruz. Hem Türk mutfağını hem de kültürünü sadece ülkemizde değil aynı zamanda tüm dünyada temsil etmek istiyoruz. Bu sebeple de hız kesmeden yeni şubelerimizi tüm sevenlerimiz ile buluşturmak istiyoruz." dedi.

Sıralı Kebap: Yeni şubeler açarak başarılarına devam ediyor

YENİLİK HER ZAMAN ONLARLA

Değişen dünyaya yemek kültürüyle de ayak uydurduklarını belirten Çelik kardeşler, "Menümüzde ve restoranlarımızda her geçen gün daha da yenilikçi sunumlar ve yaklaşımlar yaratıyoruz. Yarattığımız konsept ile hedefimiz, insanlarda yeni heyecanlar oluşturmak. Şubelerimizi, İnsanların sadece gelip yemek yedikleri bir yer olmaktan çıkarıp, bir dostta yemek yermiş edası oluşturmak istiyoruz." dedi.

Sıralı Kebap: Yeni şubeler açarak başarılarına devam ediyor

"TÜRK MUTFAĞI DÜNYADA ÖNEM KAZANIYOR"

Çelik kardeşler, "Türk mutfağı dünyada gittikçe önem kazanıyor. İnsanların Türk yemeklerine olan ilgisi ise her geçen gün artıyor. Bizler de Sıralı Kebap olarak ülkemizi tüm dünyada temsil etmekten gurur duyuyoruz. Her müşterimize gerekli önemi gösteriyor ve servis ettiğimiz her yemek usta şeflerimizin ellerinden çıkarak tabaklar ile müşterilerimize ulaşıyor. Böylelikle hızlı bir şekilde büyüyebildik. Deneyim ve özen her daim en önemli kuralımız." dedi.

Sıralı Kebap: Yeni şubeler açarak başarılarına devam ediyor
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