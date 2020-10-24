Şiran Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Şiran Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

GÜMÜŞHANE'nin Şiran İlçe Belediye Başkanı Mutlu Özel, koronavirüse yakalandı.

GÜMÜŞHANE'nin Şiran İlçe Belediye Başkanı Mutlu Özel, koronavirüse yakalandı. Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum şu an iyi. 10 günlük karantina ve tedavi sürecim başlamıştır. Dua eder dua beklerim" ifadelerine yer verdi.



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