Şiran'da maske üretimi başladı - Son Dakika
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Şiran'da maske üretimi başladı

6 saat önce

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan ve adeta karaborsaya düşmesi nedeniyle ülke genelinde temini zorlaşan tıbbi maske Halk Eğitimi Merkezinde üretilmeye başlandı.

Şiran'da maske üretimi başladı, System.String[]

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan ve adeta karaborsaya düşmesi nedeniyle ülke genelinde temini zorlaşan tıbbi maske Halk Eğitimi Merkezinde üretilmeye başlandı.


Şiran Devlet Hastanesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle piyasa bulunması zor olan maske üretiminde denemeler başarılı oldu ve Şiran'daki sağlık çalışanlarının ihtiyacı kadar olan miktarda üretime geçildi.


Sağlık çalışanlarının kullanması için malzemesi hastane tarafından temin edilen maskelerin dikimini ise Halk Eğitimi Merkezindeki usta öğreticiler hiçbir ücret almadan gönüllü olarak gerçekleştiriyor.


Hafta sonu deneme dikimleri yapılan maskelerin seri üretimine başlanırken, ihtiyacı karşılayacak kadar üretimin yapıldığı alanda gerekli hijyen kurallarına da riayet ediliyor.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Hafız Orhan Aygün, yapılan bu faaliyetin Türk milletinin fedakar yapısını tekrar ortaya koyduğunu ve bununla gurur duyduğunu belirterek desteklerinden ötürü ilçe kaymakamı Osman Oğuz Ekşi'ye, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zahit Kaya'ya ve usta öğreticilere teşekkür etti.


Şiran Devlet Hastanesi Müdürü Sedat Koyun ve Sağlık Grup Başkanı Murat Uğur Ozan da sağlık çalışanları adına dikimi yapan usta öğrencilere teşekkür etti. - GÜMÜŞHANE

Devlet Hastanesi, Gümüşhane, Şiran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:54 Kaynak: İHA

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