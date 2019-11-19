Şirazlı sanatçılar hat ve tezhip eserlerini İstanbulluların beğenisine sundu

İran'ın kültür başkentlerinden biri olarak gösterilen Şirazlı sanatçıların hat ve tezhip eserlerinden oluşan "Şiraz Ekolü" adlı sergi, Neta Art Sanat Galerisi'nde İstanbulluların beğenisine sunuldu.

Sergiyi düzenleyen Nidra Art Galeri Sanat Yönetmeni Mohsen Mohammadzadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, galeri olarak İranlı genç sanatçıların İran dışında farklı ülkelerde de tanınması için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mohammadzadeh, "Şiraz Ekolü" sergisinde 38 sanatçının 57 eserinin yer aldığını belirterek, "Sergideki sanatçılar Selk Sanat Akademisi öğrencileridir. Bu öğrencileri yetiştiren ünlü hat hocası Alireza Tal- Jangani ve tezhip hocası Mehrangiz Barfi'nin de sergide eserleri bulunuyor. Ayrıca ağırlıklı olarak eserler hadis ve ayetler üzerine hazırlandı." dedi.

Galeri olarak bugüne kadar İstanbul'da 20'nin üzerinde sergi açtıklarına işaret eden Mohammadzadeh, merkez olarak seçtikleri İstanbul'da faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Sergiye ev sahipliği yapan Neta Art Güzel Sanatlar Sanat Yönetmeni İkrami Özturan ise kurum olarak 2016'da kurulduklarını ve resim, müzik ile dans alanında hizmet verdiklerini anlattı.

Özturan, Neta Art Sanat Galerisi'nin de 2017'de açıldığını söyleyerek, "Kurulduğu ilk günden bu yana hem resim hem fotoğraf hem de heykel olmak üzere farklı sergilere ev sahipliği yaptık. Ama en kıymetli sergilerimizi Nidra Art Galerisi ile düzenledik. Şiraz Ekolü de Nidra Art ile açtığımız 10. sergidir." ifadelerini kullandı.

Nidra Art ile birlikte uluslararası sergilere imza atmaya devam ettiklerini ve bugüne kadar açtıkları sergilerin yoğun ilgi gördüğünü aktaran Özturan, aynı zamanda bu etkinliklerin ülkeler arasında kültürel bir köprü oluşturduğunun altını çizdi.

Sergi, 22 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.