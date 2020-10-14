Sırbistan: 2-2 - Son Dakika

Sırbistan: 2-2

14.10.2020 23:39
Sırbistan: 2-2, System.String[]

STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Nikola PopovTÜRKİYE: Mert Günok - Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir (Dk. 76 Yusuf Yazıcı), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 27 Umut Meraş), Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder (Dk.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Nikola Popov

TÜRKİYE: Mert Günok - Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir (Dk. 76 Yusuf Yazıcı), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 27 Umut Meraş), Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder (Dk. 86 Abdülkadir Ömür), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak YılmazSIRBİSTAN: Dmitrovic - Stefan Mitrovic (Dk. 75 Gudelj), Nikola Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Maksimovic, Ristic, Djuricic (Dk. 75 Vlahovic), Alexander MitrovicGOLLER: Dk. 57 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 76 Ozan Tufan (Türkiye) -  Dk. 22 Milinkovic-Savic, Dk. 49 (P) Alexander Mitrovic (Sırbistan)KIRMIZI KART: Dk. 90 Burak Yılmaz (Türkiye)SARI KARTLAR: Okay Yokuşlu, (Türkiye) - Stefan Mitrovic, Kolarov, Alexander Mitrovic  (Sırbistan)

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta A Milli Futbol Takımı, sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip, 22'nci dakikada Milinkovic-Savic ve 49'uncu dakikada penaltıdan Alexander Mitrovic'in golleriyle 2-0 öne geçti. A Milli Takım, 57'de Hakan'ın golüyle farkı 1'e, 76'ncı dakikada ise Ozan'ın golüyle skora dengeyi getirdi. Milli takımda Burak Yılmaz, 90"ıncı dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.1'inci dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kenan Karaman'ın şutuna Sırbistan savunması ayak koydu ve top kornere gitti.22'nci dakikada Sırbistan öne geçti. Sol kanattan gelişen Sırbistan atağında Ristic ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Milinkovic-Savic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in solundan ağlarla buluştu: 0-1.30'unu dakikada Kolarov'un sağ taraftan yaptığı ortayla arka direkte topla buluşan Ristic'in vuruşunda top yandan auta gitti.46'ncı dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Kolarov ortasını yaptı. Milenkovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.48'inci dakikada Sırbistan penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Milinkovic-Savic, Okay'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kabakov penaltı noktasını gösterdi.49'uncu dakikada penaltı atışında topun başına geçen Alexander Mitrovic, meşin yuvarlak ve kaleci Mert'i farklı köşelere gönderdi: 0-2.57'nci dakikada Türkiye farkı 1'e indirdi. Kenan Karaman ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.65'inci dakikada Kolarov'un uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Alexander Mitrovic, çizgiye doğru gittikten sonra şutunu attı. Kaleci Mert'in çeldiği top, direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.69'uncu dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Dmitrovic topu çelmeyi başardı.76'ncı dakikada Türkiye eşitliği yakaladı. Sırbistan savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Hakan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişi yaptığı vuruşta top ceza sahası içindeki Ozan Tufan'ın önüne düştü. Altıpasın hemen önünde topu önünde bulan Ozan Tufan topu ağlarla buluşturdu: 2-2.81'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lazovic ortasını yaptı. Alexander Mitrovic'in kafa vuruşunda kaleci Mert'i geçen topu Merih Demiral çizgiden çıkardı.90+1'inci dakikada Sırbistan ceza sahası dışı sol çaprazda serbest vuruş kazandı. Kolarov'un vuruşunda kaleci Mert topu kornere tokatladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.


- İstanbul

Sırbistan Karadağ, merih demiral, Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sırbistan: 2-2 - Son Dakika Spor

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