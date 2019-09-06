Son Dakika Haberleri: Sırbistan 2. tura farklı başladı! Porto Riko'ya 43 sayı...
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Sırbistan 2. tura farklı başladı! Porto Riko'ya 43 sayı...

1 saat önce

Salon: Wuhan Spor MerkeziHakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Martins Kozlovskis (Letonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)Sırbistan: Bircevic 12, Lucic 4, Bogdanovic 5, Jovic 2, Marjanovic 16, Bjelica 18, Guduric 10, Jokic 14, Micic, Milutinov, Raduljica 4, Simonovic 5Porto Riko: Huertas 11,...

Sırbistan 2. tura farklı başladı! Porto Riko'ya 43 sayı..., System.String[]

Salon: Wuhan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi


Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Martins Kozlovskis (Letonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)


Sırbistan: Bircevic 12, Lucic 4, Bogdanovic 5, Jovic 2, Marjanovic 16, Bjelica 18, Guduric 10, Jokic 14, Micic, Milutinov, Raduljica 4, Simonovic 5


Porto Riko: Huertas 11, Browne 2, Diaz 2, Franklin, Balkman 4, Brady 2, Clavell 7, Clemente, Collier 8, Mojica 2, Pineiro 6, Rodriguez 3


1. Periyot: 23-14


Devre: 49-26


3. Periyot: 71-39


İlk turda 3 maçını da kazanan Sırbistan, 4. galibiyetini alarak çeyrek finale çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti. İlk gruptan 1 yenilgisi olan Porto Riko ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Sırbistan Karadağ, Porto Riko, Brezilya, Slovakya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:35 
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