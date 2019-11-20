Son Dakika Haberleri: Sırbistan A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü, Kokoskov oldu
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Sırbistan A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü, Kokoskov oldu

6 saat önce

Sırbistan A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Igor Kokoskov getirildi.

Sırbistan A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü, Kokoskov oldu, System.String[]

Sırbistan A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Igor Kokoskov getirildi.

Sırbistan Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırp basketbolunda bir dönem şu an Fenerbahçe Beko'nun başında bulunan Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlenen 47 yaşındaki Kokoskov'un, Aleksandar Djordjevic'in yerine getirildiği ifade edildi.

Kokoskov, yeni görevinden büyük onur duyduğunu belirterek, "Sırbistan taraftarının basketbol takımından beklentileri her zaman yüksek olmuştur. Takım oyuncularının ve antrenörün de öyle. Bu bağlamda oldukça mutluyum. Milli takımı yönetmek her antrenörün rüyasıdır." ifadelerini kullandı.

Daha önce, "NBA tarihinin Avrupa'da doğup büyüyen ilk başantrenörü" unvanıyla bu ligde Phoenix Suns'ı çalıştıran Kokoskov; Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Orlando Magic ve Cleveland Cavaliers takımlarında da yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Kariyerinde Gürcistan ve Slovenya milli takımlarının başantrenörlüğünü de üstlenen Sırp teknik adam, Slovenya'ya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandırmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:44 Kaynak: AA
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