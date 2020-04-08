Sırbistan'a Sağlık malzemelerini teslim eden uçağımız ikinci durağı olan Bosna Hersek'e... - Son Dakika

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Sırbistan'a Sağlık malzemelerini teslim eden uçağımız ikinci durağı olan Bosna Hersek'e...
7 saat önce
Sırbistan'a Sağlık malzemelerini teslim eden uçağımız ikinci durağı olan Bosna Hersek'e yola çıktı.
Sırbistan'a Sağlık malzemelerini teslim eden uçağımız ikinci durağı olan Bosna Hersek'e yola çıktı
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:30 Kaynak: DHA
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