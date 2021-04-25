Sırbistan Açık'ı Matteo Berrettini kazandı

Sırbistan Açık tenis turnuvasının finalinde Aslan Karatsev'i 2-1 yenen Matteo Berrettini, kupanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen toprak kort turnuvasında, yarı finalde dünya 1 numarası Novak Djokovic'i eleyerek büyük bir sürprize imza atan Rus Karatsev ile dünya 10 numarası İtalyan Berrettini, finalde karşılaştı.

Berrettini, 2 saat 30 dakika süren mücadelenin ardından 6-1, 3-6 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-1 yenerek turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.