Sırbistan Avrupa Şampiyonu
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Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun final maçı, Paris'teki AccorHotels Arena'da Sırbistan ile Slovenya arasında oynandı.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun final maçı, Paris'teki AccorHotels Arena'da Sırbistan ile Slovenya arasında oynandı.
Türk hakem Erdal Akıncı'nın da görev yaptığı maçta Sırbistan, 19-25, 25-16, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-1 galip gelerek 2011'in ardından bir kez daha Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Slovenya ise 2015'ten sonra ikinci kez finalde kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:11
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