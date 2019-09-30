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Sırbistan Avrupa Şampiyonu

2 dakika önce

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun final maçı, Paris'teki AccorHotels Arena'da Sırbistan ile Slovenya arasında oynandı.

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Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun final maçı, Paris'teki AccorHotels Arena'da Sırbistan ile Slovenya arasında oynandı.


Türk hakem Erdal Akıncı'nın da görev yaptığı maçta Sırbistan, 19-25, 25-16, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-1 galip gelerek 2011'in ardından bir kez daha Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Slovenya ise 2015'ten sonra ikinci kez finalde kaybetti.

Sırbistan Karadağ, Hollanda, Slovenya, Paris, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:11 
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