Sırbistan: Azerbaycan-Ermenistan sorunu diyalog yoluyla çözülmeli - Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycan- Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin anlaşmazlığın diyalog yoluyla tek taraflı adımlar atılmaksızın çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Vucic, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Silah ve askeri ekipman satışı konusunun ele alındığı görüşmede, Sırbistan'ın bölge ülkeler arasında yaşanan anlaşmazlıklara dahil olmayacağı belirtildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalardan üzüntü duyduğunu kaydederek, anlaşmazlığın diyalog yoluyla tek taraflı adımlar atılmaksızın çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin sınırlarına saygı duyduklarına dikkati çeken Vucic, "Azerbaycan ile ilişkilerimiz ülkemiz için büyük önem arz ediyor. İş birliğimizin daha da ilerleyeceğini umut ediyorum." ifadelerini kullandı.