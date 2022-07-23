SIRBİSTAN - Balkan ülkelerinde aşırı sıcaklar etkili oluyor - Son Dakika
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SIRBİSTAN - Balkan ülkelerinde aşırı sıcaklar etkili oluyor

23.07.2022 20:49
SIRBİSTAN - Balkan ülkelerinde aşırı sıcaklar etkili oluyor

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da sıcak hava dalgası etkili olurken bugün birçok kent 40 derece ve üstünü gördü.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da sıcak hava dalgası etkili olurken bugün birçok kent 40 derece ve üstünü gördü.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da termometre 42 dereceyi gösterirken, başkent Saraybosna'da hava sıcaklığı 37 dereceye kadar çıktı.

Ülkede sıcak havalar nedeniyle kırmızı uyarı verilirken, uzmanlar dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir kadın sıcak hava nedeniyle yaşamını yitirirken şehirde dereceler 40'a ulaştı.

Niş kentinde hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükselirken, aşırı sıcakların devam edeceği belirtildi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da da termometre 40 dereceyi gösterdi, sokaklar tenhalaştı.

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Bosna Hersek'te küçük uçak düştü: 2 ölü Bosna Hersek'te küçük uçak düştü: 2 ölü Balkan ülkelerinde aşırı sıcaklar etkili oluyor Balkan ülkelerinde aşırı sıcaklar etkili oluyor
Kaynak: AA

Saraybosna, Sırbistan, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SIRBİSTAN - Balkan ülkelerinde aşırı sıcaklar etkili oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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