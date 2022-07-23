Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ 'da sıcak hava dalgası etkili olurken bugün birçok kent 40 derece ve üstünü gördü.

Kaynak: AA

Saraybosna, Sırbistan, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SIRBİSTAN - Balkan ülkelerinde aşırı sıcaklar etkili oluyor - Son Dakika

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