Sırbistan Başbakanı Brnabic, Kosova'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Sırbistan Başbakanı Brnabic, Kosova'da temaslarda bulundu

05.09.2022 17:30
Sırbistan Başbakanı Brnabic, Kosova'da temaslarda bulundu

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kosova'nın kuzeyindeki Sırp nüfuslu belediyelerde temaslarda bulundu.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kosova'nın kuzeyindeki Sırp nüfuslu belediyelerde temaslarda bulundu.

İlk olarak ülkenin kuzeyindeki Mitrovitsa şehrinin Sırp ağırlıklı kuzey kesimini ziyaret eden Brnabic, burada Sırbistan hükümeti fonlarıyla inşa edilen ilk multimedya merkezini ziyaret etti.

Çok sayıda vatandaş, Kosova'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde Brnabic'i Sırbistan bayraklarıyla karşılarken, "Başbakan hoş geldiniz", "Kosova ve Metohiyalı (Kosova) Sırplar her zaman Sırbistan devletinin yanında" yazılı pankartlar taşıdı.

Brnabic, multimedya merkezinde yaptığı konuşmada, ziyaretinin karmaşık bir zamanda gerçekleştiğini söyledi.

Kimlik kartları ile ilgili anlaşmayla barış ve istikrarın korunmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Brnabic, "Bugün buradan net bir mesaj, barış, istikrar ve hoşgörü mesajı göndermek istiyorum. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de Sırbistan'ın her zaman yanınızda olacağı mesajını iletiyorum." diye konuştu.

Sırbistan'ın üzerinde duracağı sıradaki önemli konunun Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması olduğunu aktaran Brnabic, bu konunun Belgrad ile Priştine'nin ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin ilk Brüksel anlaşmasının temel direklerinden olduğunu, bu gerçekleşene kadar normalleşme konusunda başka bir anlaşma olmayacağına işaret etti.

Sırbistan'ın son birkaç senedir Kosova'daki Sırp toplumuna, modern teknolojiyle donatılmış multimedya merkezi örneğindeki gibi çok yatırım yaptığına dikkati çeken Brnabic, "Çocuklarımızın kalmasını, bir gelecek olduğunu görmelerini sağlıyoruz." dedi.

Sırbistan devletinin düzenlediği referandumda Kosova'daki Sırpların oy kullanmasının yasaklandığı göz önünde bulundurulduğunda Kosova'nın demokratik olduğunun söylenemeyeceği değerlendirmesinde bulunan Brnabic, "Cumhurbaşkanı Vucic'in yeterince cesur ve sorumlu olan ve halkımızın güvenliği için uzlaşma bulmaya çalışan ekibinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Brüksel'de diyaloğa her zaman hazırız ve Priştine'deki kurumların da diyaloğa bağlı kalacağını umuyorum. Bu sadece Avrupa entegrasyonu için değil, buna kendimiz için de ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Vucic'in Kosova'daki Sırpların yararı için kimlik kartları konusunda anlaşmaya vardığını aktaran, plakalar konusunda da bir anlaşmaya varılması umudunu paylaşan Brnabic, kendileri için kırmızı çizginin Kosovalı Sırpların güvenliği olduğunu, çünkü yeni bir "Fırtına Harekatı" ve Sırplara karşı yeni bir zulme izin verilmeyeceğini söyledi.

Kuzey Mitrovitsa'dan sonra Zveçan Belediyesine bağlı Banyska Manastırı'nı ziyaret eden Brnabic, burada Raşka-Prizren Psikoposu Teodosiye tarafından karşılandı. Teodosiye, Başbakan Brnabic'e Sırbistan'ın Kosova'daki Sırp Ortodoks Kilisesi ve Sırp halkına sağladığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Brnabic de Sırplara birlik olma çağrısında bulunarak, Kosova'daki Sırplara yalnızca birlik olmanın yardım edebileceğini söyledi.

Sırbistan Başbakanı ayrıca Leposaviç Belediyesinde sosyal yardıma ihtiyacı olan bir aile ile bir tarım çiftliğini ziyaret edecek.

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Kaynak: AA

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