Son Dakika Haberleri: Sırbistan Başbakanı Demokratik Özgürlüklerle İlgili Raporu Reddetti

Sırbistan Başbakanı Demokratik Özgürlüklerle İlgili Raporu Reddetti

1 saat önce

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un ülkeyi 'özgür'den 'kısmen serbest'e indirgeyen raporunu reddetti.

Sırbistan Başbakanı Demokratik Özgürlüklerle İlgili Raporu Reddetti, System.String[]
Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un ülkeyi 'özgür'den 'kısmen serbest'e indirgeyen raporunu reddetti.

Sırp Başbakan Ana Brnabic, ABD'li düşünce kuruluşu Freedom House'un Sırbistan'daki demokratik özgürlüklerle ilgili raporunu değerlendirdi. Brnabic yaptığı açıklamada, "Kısmen özgür bir ülkede yaşadığımı kesinlikle düşünmüyorum ya da hissetmiyorum, ancak birkaç yıl önce daha özgür bir ülkede yaşadığımı düşünüyordum" dedi.

Freedom House'un bu hafta başlarında yayınlanan yıllık küresel raporunda, Sırbistan'ın statüsünün seçimlerdeki bozulma, hükümetin ve müttefik medya kuruluşlarının yasal taciz ve karalama kampanyaları yoluyla bağımsız gazetecileri baltalama girişimleri nedeniyle azaldığı belirtildi. Raporda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç'in anayasal rolüyle çelişen yürütme yetkilerini kendinde topladığı da kaydedildi. - BELGRAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:49 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan Karadağ, Politika
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