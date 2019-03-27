Son Dakika Haberleri: Sırbistan Başbakanı'ndan İstifa Taleplerine Tepki

Sırbistan Başbakanı'ndan İstifa Taleplerine Tepki

1 saat önce

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, hükümet karşıtı göstericilerin istifa taleplerine ilişkin, "Zorba ve faşistlerin taleplerine asla boyun eğmeyeceğiz.

Sırbistan Başbakanı'ndan İstifa Taleplerine Tepki, System.String[]
Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, hükümet karşıtı göstericilerin istifa taleplerine ilişkin, "Zorba ve faşistlerin taleplerine asla boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Brnabic, Kragujevac şehrinde katıldığı bir etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı göstericilerin kendisinin ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Meclis Başkanı Maja Gojkovic'in istifasını istemesine sert tepki gösterdi.

Göstericilerin tehditlerinden korkmadığını vurgulayan Brnabic, "Biz demokrasiye saygı duyuyoruz. Sırbistan, ahlak sahibi insanların ülkesidir." dedi.

Brnabic, istifa taleplerine ilişkin de "Bunu isteyenler, demokrasiyi sokaklarda şiddetle, urganla, testereyle yıkmaya çalışanlardır. Zorba ve faşistlerin taleplerine asla boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Göstercilerin, taleplerinin yerilen getirilmesi için 13 Nisan'a kadar süre vermesine de değinen Brnabic, "13 Nisan'ı beklemek zorunda değiller. Hükümet binasını ve hatta evimi basacakları yönündeki tehditlerine bugün de devam edebilirler." şeklinde konuştu.

Sırbistan'daki gösteriler 16 haftadır sürüyor

Sırbistan'daki hükümet karşıtı gösteriler, 16 hafta önce muhalefetteki "Sırbistan Solu" isimli partinin lideri Borko Stefanovic'in saldırıya maruz kalmasıyla başlamıştı.

Aralık ayının başından beri her cumartesi başta başkent Belgrad olmak üzere farklı şehirlerde toplanan binlerce hükümet karşıtı, cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve başbakanın istifasını talep ediyor.

Göstericiler, taleplerinin yerine getirilmesi için 13 Nisan'a kadar süre tanımış ve talepleri gerçekleştirilmediği takdirde "tüm Sırbistan'ın sokaklara döküleceğini" açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Hükümet, Sırbistan Karadağ, Güncel
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