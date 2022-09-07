Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Yaşasın Sırbistan-Türkiye dostluğu" - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Yaşasın Sırbistan-Türkiye dostluğu"

07.09.2022 17:07
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Yaşasın Sırbistan-Türkiye dostluğu"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Sırbistan Dış Ticaret Odası tarafından düzenlenen "Sırbistan-Türkiye İş Forumu"na katıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Sırbistan Dış Ticaret Odası tarafından düzenlenen "Sırbistan-Türkiye İş Forumu"na katıldı.

Vucic, başkent Belgrad'daki Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen forumda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemi hakkında konuştu.

İkili ilişkilerde güvenin önemini vurgulayan Vucic, bu güvenin Sırbistan'daki Türk yatırımcıların ve Türkiye'deki potansiyel Sırp yatırımcıların kendilerini "evlerinde gibi" hissetmeleri adına önemli olduğunu vurguladı.

Vucic, Türk şirketlerinin Sırbistan'daki yatırımlarının Sırbistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasının artmasına yardımcı olduğunun altını çizerek, "Sırbistan'daki Türk şirketlerinde 10 bin kişi istihdam edildi." dedi.

Türk yatırımcıları ülkeye çekmeye devam etmenin çok önemli olduğunu belirten Vucic, bütün alanlarda birlikte çalışarak Türkler ve Sırplar arasında güven inşa edilebileceğini söyledi.

Vucic, iki ülke arasındaki olumlu ilişkilerle insanların kalpleri arasında da bağlar oluşturulduğunu kaydetti.

Sırbistan'a verdiği destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Vucic, "İş forumundaki tüm Türklere 'hoş geldiniz' demek istiyorum burada evinizde gibi hissedebilirsiniz." diye konuştu.

???????Vucic, Türk yatırımcılara Sırbistan'ı ziyaret etmeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Yaşasın Sırbistan-Türkiye dostluğu." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Yaşasın Sırbistan-Türkiye dostluğu' - Son Dakika

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