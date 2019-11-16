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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle başkent Belgrad'daki Askeri Sağlık Akademisine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:28 Kaynak: AA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle başkent Belgrad'daki Askeri Sağlık Akademisine kaldırıldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Vucic'in dün akşam saatlerinde geçirdiği kardiyovasküler bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Vucic'in sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.
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