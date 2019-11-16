Son Dakika Haberleri: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hastaneye kaldırıldı
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle başkent Belgrad'daki Askeri Sağlık Akademisine kaldırıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle başkent Belgrad'daki Askeri Sağlık Akademisine kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Vucic'in dün akşam saatlerinde geçirdiği kardiyovasküler bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Vucic'in sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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